Собчак признали королевой скандальных дебатов

Кандидат в президенты России Ксения Собчак получила наибольшую выгоду от дебатов среди остальных претендентов на высший государственный пост, утверждают эксперты. Особую популярность, по их мнению, светская львица приобрела у 50-летних женщин из небольших провинциальных городов.



Ксения Собчак идеально отыгрывает прозападного политика, уверен глава Института политической социологии Вячеслав Смирнов. "При этом она совершенно неожиданно приобретает симпатии и в других группах. Социология показывает, что ей прониклись женщины из малых городов в районе 55 лет", – цитирует специалиста Ura.ru.

Смирнов пояснил: зрительницам нравится, что светская львица затрагивает тему сексуальных домогательств. "Которую они понимают просто: "все мужики – козлы", – уточнил эксперт. По его словам, многие женщины, симпатизирующие самому эпатажному кандидату, хотят, чтобы на нее были похожи их дочери.

Кроме того, продолжил мысль социолог, Собчак выгодно выделяется на фоне "неярких" мужчин. Те самые 50-летние зрительницы, проникшиеся симпатиями к светской львице, поддерживают ее мысль о том, что "страна держится на женщинах", резюмировал аналитик.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 27, 2018 в 10:45 PST

Стоит отметить, что Собчак неоднократно оказывалась в центре скандалов за время предвыборной кампании. Она периодически вступает в перепалки на дебатах. Самый яркий инцидент произошел 28 февраля на телеканале "Россия 1".

Глава ЛДПР Владимир Жириновский перебивал другого кандидаты в президенты – Сергея Бабурина. Собчак сделала ему замечание, после чего услышала поток ругани в свой адрес. В какой-то момент светская львица не выдержала и плеснула водой в лицо лидеру либерал-демократов.





В очередной раз политики схлестнулись во время дебатов на Первом канале, когда речь зашла об отмене статьи 282 Уголовного кодекса России. Позицию Жириновского по этому вопросу Собчак посчитала лицемерной. Владимир Вольфович ответил на все выпады в свой адрес, но ни разу не назвал оппонентку по имени и не обратился к ней напрямую, будто не заметил ее присутствия в студии.

Включил дебаты. Собчак со своим "Почитайте в Интернете" как квинтэссенция жизни в интеллектуальном тумане — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 6 марта 2018 г.

Собчак устраивает перепалки и с ведущими дебатов. Так, 1 марта во время очередного раунда на Первом канале она заявила, что Анатолий Кузичев "ходит по студии с клоунским носом" и перебивает участников. "Нет, мне не нужен клоунский нос. Достаточно одной клоунессы, правда?" – парировал тот.

