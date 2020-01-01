Выборы президента-2018
Андрей Турчак изложил свои мысли в "Независимой газете"
Президент выступил с телеобращением
Увидев уровень поддержки избирателей, российский лидер оценил степень ответственности
Звонок президента США российскому коллеге застал его советников врасплох
На Камчатке разразился громкий скандал
Истеблишмент не ожидал от президента шага навстречу России
Соответствующее предложение Вячеслава Володина депутаты встретили аплодисментами
Что ждет светскую львицу и бывшего кандидата
По словам спикера Госдумы, показатель действующего президента на выборах демонстрирует поддержку граждан
Американский лидер нашел в себе силы