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Среда 19 августа

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Выборы президента-2018

Dni.Ru следят за предвыборной гонкой

"Единая Россия" заявила о поддержке курса Путина

"Единая Россия" заявила о поддержке курса Путина
"Единая Россия" берет на себя ответственность за воплощение в жизнь программы развития страны, заявил секретарь генсовета партии Андрей  Турчак. Свои мысли по поводу прошедших в стране выборов и оглушительных итогов голосования политик изложил в "Независимой газете". Большая статья Андрея Турчака называется "От партии власти – к партии путинского большинства".

"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением

"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
Президент Владимир Путин обратился к гражданам России. Он еще раз поблагодарил их за поддержку и заявил о своей ответственности перед страной. Сказал Путин и о важности критики власти со стороны оппозиционных сил. Глава государства еще раз поблагодарил россиян за поддержку на выборах.

Неожиданно: как Путин отреагировал на итоги выборов президента

Неожиданно: как Путин отреагировал на итоги выборов президента
Российский лидер Владимир Путин не ожидал получить на выборах президента страны в 2018 году рекордно большое число голосов. Такой высокий уровень поддержки, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, указывает и на степень ответственности. Президент России Владимир Путин прокомментировал рекордно большое число избирателей, проголосовавших за него на минувших выборах.

Трамп объяснил скандальное поздравление Путина

Трамп объяснил скандальное поздравление Путина
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему во время телефонного разговора 20 марта поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Он подчеркнул: если Москва и Вашингтон поладят, это будет хорошо. Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину 20 марта застал врасплох советников американского лидера.

Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором

Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Ведущая камчатского "Радио СВ" Росина Буданс была отстранена от эфира. Ее наказали за грубое высказывание в адрес россиян: она назвала подавляющее большинство жителей страны приматами. Скандал разразился на следующий день после окончания выборов президента России.

Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту

Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту
Джон Маккейн вне себя: Дональд Трамп посмел поздравить с победой Владимира Путина. Американская элита возмущена поступком президента США, ведь он поступил не так, как от него ожидали. Известный своей русофобской риторикой американский сенатор Джон Маккейн вдруг стал переживать за россиян.

Госдума поздравила Владимира Путина с победой на выборах

Госдума поздравила Владимира Путина с победой на выборах
Депутаты нижней палаты парламента аплодисментами поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента страны. С соответствующим предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ЦИК еще не оглашал окончательные итоги голосования, но убедительная победа действующего российского лидера очевидна. В начале пленарного заседания Госдумы, которое стало первым после прошедших 18 марта выборов президента, председатель нижней палаты Вячеслав Володин предложил коллегам поздравить Владимира Путина с убедительной победой.

Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах

Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах
В минувшее воскресенье в России прошли очередные президентские выборы. Убедительную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Телеведущая Ксения Собчак, продвигавшая во время электоральной кампании либеральную повестку, результатами голосования похвастаться не может. Тем не менее эксперты полагают, что светская львица еще может показать себя на политическом поприще. Скромные цифры "Не тот результат, о котором можно мечтать" – так Собчак прокомментировала итоги голосования 18 марта.

Володин: Абсолютная победа Путина закономерна

Володин: Абсолютная победа Путина закономерна
Результаты президентских выборов говорят об абсолютной поддержке Владимира Путина со стороны граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такой результат (более 76,6 % голосов избирателей) является показателем того, что люди видят то, что уже сделал российский лидер, и понимают, в каком направлении будет в будущем развиваться страна.  По словам Вячеслава Володина, результат Владимира Путина на президентских выборах – это показатель абсолютной поддержки курса российского лидера.

Чуть опоздал: Трамп поздравил Путина с победой

Чуть опоздал: Трамп поздравил Путина с победой
Президент США Дональд Трамп после затянувшегося молчания наконец-то поздравил главу российского государства с победой на состоявшихся в минувшее воскресенье, 18 марта, выборах. Об этом сообщили в Кремле. Там подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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