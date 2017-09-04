Выборы президента-2018

"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением

Президент Владимир Путин обратился к гражданам России. Он еще раз поблагодарил их за поддержку и заявил о своей ответственности перед страной. Сказал Путин и о важности критики власти со стороны оппозиционных сил. Глава государства еще раз поблагодарил россиян за поддержку на выборах.