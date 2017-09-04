Выборы президента-2018

Результаты президентских выборов говорят об абсолютной поддержке Владимира Путина со стороны граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такой результат (более 76,6 % голосов избирателей) является показателем того, что люди видят то, что уже сделал российский лидер, и понимают, в каком направлении будет в будущем развиваться страна. По словам Вячеслава Володина, результат Владимира Путина на
президентских выборах – это показатель абсолютной поддержки курса российского
лидера.