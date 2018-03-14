"Мама прибежит, носик утрет": Жириновский довел Собчак до слез

Во время предвыборных теледебатов Владимир Жириновский и Ксения Собчак в очередной раз устроили пикировку. Лидер ЛДПР довел своего оппонента до слез.

Жаркий спор разгорелся после того, как кандидат от "Гражданской инициативы" пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на постоянные оскорбления со стороны лидера либерал-демократов. Собчак пригрозила подать жалобу в ЦИК.

"Я считаю это несправедливым. Эти люди перебивают только меня! Я требую вернуть мне мое время, в которое эти люди постоянно делают бла-бла-бла", – заявила Ксения.

Владимир Вольфович счел такое поведение ребячеством. "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет. Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет", – ответил на жалобу Жириновский.

Собчак не выдержала хамского отношения и разрыдалась. "Этот человек хамит только мне! Этот человек называет меня ***** (нецензурно, путаной. – Прим. ред.) и грязной ведьмой! И вы позволяете это делать ему", – со слезами на глазах закричала Ксения.

В перепалку решил вмешаться ведущий. Владимир Соловьев назвал происходящее коллективной травлей и доведением женщины до слез.

Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

