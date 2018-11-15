Сенсационные подробности криминального прошлого Порошенко

Президент Украины может быть причастен к убийству своего родного брата. Михаил Порошенко погиб в 1997 году на Кипре при весьма странных обстоятельствах, до сих пор неизвестно – утонул он или разбился в автомобильной аварии.

О том, что Петр Порошенко до прихода во власть был тесно связан с криминальными структурами, известно давно. По некоторым данным, первые шальные деньги он заработал в Одесской области, где орудовала преступная группировка авторитета Стояна (Георгия Стоянова). С ней Порошенко связался благодаря своему отцу.

В шальные 90-е (на Украине они были покруче, чем в России) семья Порошенко занималась безналоговым бизнесом и перегоняла серые машины из Европы. Ежемесячные доходы в несколько десятков миллионов долларов делились пополам между бандитами и высшими чинами украинского правительства. Говорят, что на счету группировки были и заказные убийства.

Публицист Константин Долгов утверждает, что Петр Порошенко может быть причастен к загадочной гибели своего старшего брата Михаила. Об этом журналист заявил 15 ноября в программе "Открытый эфир" на телеканале "Звезда".

Если верить Долгову, который провел собственное расследование, то у него имеются копии документов, проливающие свет на криминальное прошлое нынешнего президента Украины.





Согласно этим бумагам, Петр Порошенко и некий Петр Мадан возглавляли ОПГ в Молдавии, которая незаконными методами якобы присваивала себе акции крупных предприятий в стране. В отношении организованной преступной группы было возбуждено четыре уголовных дела.

Старший брат Петра Порошенко Михаил, по утверждениям Долгова, также был причастен к деятельности этой банды. Но в 1997 году Михаил Порошенко погиб при загадочных обстоятельствах. В справке МВД Румынии, копия которой попала в руки Долгову, говорится, что старший брат украинского лидера утонул на Кипре во время купания.

А причиной этого могло быть банальное убийство. Как утверждает публицист, между братьями начали возникать трения: они не поделили большие деньги, накопленные в результате махинаций.





О молодых годах президента Порошенко сегодня известен только официоз, на сайтах госструктур опубликована тщательно отлакированная биография. Учился на "отлично", торговал какао-бобами, купил кондитерские заводы, выпускал шоколад и конфеты, пошел в политику, стал президентом. Практически идеальный гражданин и ни чем не запятнанный политик.

Но в Сети можно найти много фактов, как подтвержденных, так и на уровне домыслов, говорящих о том, что Петр Алексеевич засветился в деятельности криминальных структур, а когда в начале нулевых пришел во власть, всячески способствовал организации серых схем в бизнесе и помогал своим бывшим компаньонам.

Да и будучи президентом, Порошенко не раз выслушивал от своих политических оппонентов обвинения в коррупции и других преступлениях. Достаточно сказать, что, вопреки своим же обещаниям, он не продал принадлежавший ему бизнес, а продолжает и сейчас управлять миллиардными активами и получать высокие прибыли.





Наверное, всю правду о деятельности президента Украины мир узнает после его ухода с высокого поста. А случиться это может даже до мартовских выборов – ситуация в управляемой им стране скатывается в неуправляемое русло. Сотни тысяч украинцев мерзнут в своих квартирах из-за полного провала подготовки к отопительному сезону, а на улицах некоторых городов уже жгут покрышки и готовятся к новому майдану.