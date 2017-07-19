Порошенко прикинулся шлангом после неудобного вопроса в Грузии

Президент Украины Петр Порошенко во время первого за последние 22 года визита официальной делегации Незалежной в Грузию заявил, что Киев не получал обращений со стороны Тбилиси об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает международное новостное агентство Sputnik.

По словам главы украинского государства, он был не в курсе наличия каких-либо обращений из Грузии. "Сейчас я перепроверил информацию, и Украина дала отрицательный ответ на экстрадицию и потребовала дополнительную информацию", – заявил он.

Вместе с тем он отметил, что не собирается вмешиваться в какие бы то ни было совместные расследования Киева и Тбилиси. "Персонально мы никого не рассматривали, в том числе и Саакашвили. В целом имена и фамилии не имеют значения, если криминал подтвердится, безусловно, мы будем действовать соответствующе", – добавил Порошенко.

Тем не менее грузинские телеканалы смогли поймать Порошенко на лжи, опубликовав старые заявления Генпрокуратуры Грузии, которые доказывают, что Тбилиси все-таки обращался к Киеву по поводу Саакашвили. Масла в огонь подлила и министр юстиции Грузии Тея Цукулиани, которая заявила о наличии двух официальных обращений. "Наше требование было отправлено, обосновано, доказательства отправлены, и на основе этих же доказательств украинская сторона может принять решение, которое уже приемлемо для нее на данном этапе", – сказала правоохранитель.





Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул страну в 2013 году, когда высший государственный пост в республике занял Георгий Маргвеашвили. Через некоторое время он прибыл на Украину, где в мае 2015 года возглавил Одесскую область. Однако продержался на этом посту одиозный политик недолго: уже в ноябре 2016 года он был вынужден со скандалом уйти в отставку.

На родине Саакашвили обвиняют в совершении нескольких уголовных преступлений. Бывший грузинский лидер объявлен во внутригосударственный розыск.

