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Политика

Путин послал сигнал обнаглевшему Порошенко

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Российский президент подверг критике действия украинских властей в деле урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Владимир Путин уверен, что киевское руководство ничего не делает для установления мира в Донбассе.
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Глава государства дал понять украинским властям, что они не способны на профессиональное управление страной. "Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопроса на этих территориях. Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, все равно придется договариваться", – сказал Путин на пресс-конференции в Сингапуре.

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По словам президента, украинская администрация до сих пор не проявила даже желания выполнять минские соглашения. "Все ждут какого-то исполнения минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, никто предпочитает не замечать", – заявил президент.

Он также обратился к европейцам и американцам, которые раскритиковали недавние выборы в ДНР и ЛНР. Путин призвал в первую очередь осудить политически мотивированные убийства в этих республиках.

Несмотря на жесткие заявления в адрес украинских властей, российский президент отметил, что Кремль будет уважать выбор народа Украины и намерен работать с любым новым руководством этой страны. "В любом случае, мы будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми", – сказал российский лидер.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока не определился насчет участия в них, зато о намерении занять пост президента заявляли лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сидящая в украинском СИЗО по обвинению в подготовке теракта в Верховной раде депутат Надежда Савченко. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.

Автор: Александр Комаров15 ноября 2018, 14:25
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