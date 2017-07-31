Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
"Криминал поднимает голову", – констатировал он в эфире телеканала NewsOne. По его словам, ситуацию на фоне продолжения войны в Донбассе усугубляют различные вооруженные "добровольцы", которые также совершают много преступлений.
Маломуж подчеркнул, что Украина при власти президента Петра Порошенко оказалась поделена на сферы влияния между криминальными группировками. Экс-глава Службы внешней разведки заявил, что они не только грабят и убивают, но и "крышуют" различные структуры, проводят рейдерские операции и шантажируют представителей бизнеса.
Неудивительно, что в таких условиях на Украине зафиксирован рекордно низкий уровень общественного благополучия. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, более 70% граждан страны уверены, что нынешнее руководство ведет ее в неправильном направлении.
Кроме того, всего лишь 0,8% украинцев считают экономическую ситуацию в стране хорошей. А вот "двойку" экономической политике властей поставили аж 87,1% респондентов. Оптимистов в таких условиях, понятное дело, крайне немного: на улучшение жизни надеются всего лишь 10% опрошенных, тогда как 38% полагают, что ситуация будет только ухудшаться в дальнейшем.
О катастрофическом обеднении граждан страны под властью "демократического" постмайданного руководства свидетельствует то, что более 50% респондентов заявили, что денег им хватает только на еду, а 27,5% – что только на еду и первоочередные потребности.
Подавляющее большинство украинцев больше не способно покупать дорогие вещи. А о путешествиях за границу, о чем говорил Порошенко, хвастаясь безвизом с ЕС, и вовсе не может быть речи.
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