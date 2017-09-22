Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР

Война США с Северной Кореей приведет к катастрофическим последствиям для человечества. Степень разрушений может во много раз превзойти самые страшные атомные катастрофы в истории человечества.

Если президент США Дональд Трамп решится на военные действия против КНДР, то урон от такого шага значительно превысит разрушения, вызванные Чернобыльской катастрофой, пишет британский таблоид The Daily Star. "Двадцать пять ядерных реакторов в Южной Корее будут уничтожены ответным нападением со стороны КНДР. Это соответствует 25 чернобыльским катастрофам, которые произойдут на Корейском полуострове", – предупреждает издание.

Между тем глава Белого дома постепенно повышает градус риторики в сторону Пхеньяна, не скупясь на самые жесткие выражения. Во время своего выступления на состоявшейся на днях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, американский лидер пригрозил стереть КНДР с лица земли. "Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", – сказал он.





На этом вошедший в раж Трамп не остановился. Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына он назвал "человеком-ракетой", который ведет самоубийственную для себя политику. По словам Трампа, США готовы и имеют возможность нанести сокрушительный удар по Северной Корее, однако, добавил американский лидер, в Вашингтоне надеются, что к столь радикальным мерам прибегать все-таки не придется. "На то и нужна ООН", – подчеркнул политик. Северная Корея в долгу не осталась: выступление Трампа глава МИД КНДР Ли Ен Хо назвал "собачьим лаем".

Напомним, резкое обострение ситуации вокруг Северной Кореи и ее ракетно-ядерной программы началось в апреле этого года. Дональд Трамп направил к берегам полуострова группировку военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". По словам американского лидера, КНДР "нарывается на неприятности". Миллиардер призвал помочь обуздать Ким Чен Ына Китай, добавив, впрочем, что если в Пекине ничего не предпримут, то Вашингтон готов действовать в одиночку. "Мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.

Россия в ответ на резкое обострение ситуации привела в состояние повышенной боевой готовности системы противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. Москва пытается обезопаситься от возможных последствий боевых действий между КНДР и США.

