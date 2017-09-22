Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Пятница 22 сентября
Лента новостей
18:02
Несколько ТЦ в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
17:38
Названа главная польза хронического недосыпа
17:09
Российским туристам грозит тюрьма в Таиланде за электронные сигареты
16:48
Ракетный удар из Черного моря по террористам сняли на видео
16:38
Одиночество добило звезду "Возвращения Мухтара"
16:35
В смертельном ДТП в Турции пострадали россияне
16:24
Лодка с пенсионерами из России разбилась на Пхукете
16:16
У посла Украины отобрали телефон во время селфи
16:09
Под Вологдой автоледи покусала полицейского
16:08
Пьяный вандал осквернил могилу школьного обидчика
15:42
Индекс ОПОРЫ RSBI: МСБ достиг стабильного развития
15:33
Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно
15:30
Объединение Промсвязьбанка и "Возрождения" увеличит долю на рынке МСБ почти вдвое
15:17
В Новосибирске родился ребенок-гигант
15:15
После операции у Бони наступило ухудшение
15:13
Как решаются проблемы обманутых дольщиков
15:01
В США объявили о конце света
14:47
Деньги для умирающей актрисы собирают всем миром
14:43
"Радиосигналы пришельцев" каждую секунду летят на Землю
14:26
Родившая Снигирь лишилась своей красоты
14:11
Голубкина ввергла в ужас Ливанова своими поступком
14:11
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
14:09
Ревнивец до смерти забил возлюбленную телевизором
14:03
Питерский форум Baltic Weekend бьет рекорды
13:28
В Коми из дымящейся шахты эвакуируют людей
13:27
"Фашистская" ошибка на памятнике Калашникову получила оправдание
13:23
Зверское избиение мужчины попало на видео
13:18
На севере Москвы подростки бросили бомбу в одноклассников
13:18
Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
12:57
Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
12:47
Главные события Москвы с 22 по 28 сентября
12:45
Джигурда в белом халате обратился к Панину с просьбой
12:37
Совет на выходные
12:34
Российская актриса в коме после падения дома
12:29
Назван легкий способ продлить жизнь
12:26
Влад Кадони возмущен наглостью любовника Курочки из "Дома-2"
12:15
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
11:58
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
11:53
Известный певец назвал всех на Первом канале балбесами
11:46
Отечественные врачи вызвали разочарование у россиян
11:25
Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
11:21
МИТРО запретили принимать студентов
11:13
Памятник Калашникову украсили скандальной деталью
11:13
Большая грудь сбила с ног модель Playboy
11:12
Леонтьев о Пугачевой: Алла много натворила
11:11
Парк "Зарядье" обошелся Москве в 14 миллиардов рублей
11:08
Миллиардера Джабраилова проверят на вменяемость
11:07
Басков развлекся с Ротару в бане
10:56
"Пьяного" мальчика признали аутистом
10:50
Россиянин утонул в бассейне в Турции
10:30
Галибина довело до слез мистическое сообщение
10:27
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
10:26
Промышленники России собираются в Москву на II Межрегиональный промышленный Форум
10:16
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства
10:15
В России вырос прожиточный минимум
10:02
Названы катастрофические последствия отказа от секса
09:57
Медики об изменившемся состоянии Караченцова
09:56
Трагедия жизни самой богатой женщины в мире
09:41
У москвича украли иномарку за 4,7 млн рублей
09:29
Киев признал неизбежность покупки газа у Москвы
09:27
Вскрылись подробности смертельной болезни Веры Глаголевой
09:24
Топ-10 неожиданных кулинарных советов
09:00
Женщину лишили детей после удаления груди
08:51
Как съездить в Европу и не разориться
08:40
Неожиданная версия развода Эвелины Бледанс
08:28
Метеорологи удивили прогнозом на зиму
08:06
Спасатели вытащили из Москвы-реки раненого школьника
22:03
Неожиданный поворот в скандале с Дуровым из-за женщины
21:51
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
21:44
У известного хоккеиста рак костного мозга
21:37
Орбакайте гордится скандальным сыном
21:31
Как без проблем сделать ремонт в съемной квартире
20:54
Умерла самая богатая женщина планеты
20:50
У режиссера Мережко подозревают инсульт
20:42
Самолет не долетел до Армении из-за курившего пассажира
20:38
В Белоруссию выслали почти тонну овощей
20:31
В Домодедово произошло ЧП с крупнейшим лайнером
20:23
В Прикамье нашли усеянный человеческими костями пляж
20:17
Определен российский претендент на "Оскар"
19:54
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
19:49
Пожизненно лишенная прав Багдасарян получила новый штраф
19:44
Бузова оставила странное сообщение
19:16
Зрители Московского цирка хлопали сломавшему шею акробату (видео)
18:53
Названы условия запуска программы реновации в регионах
18:51
Во время выступления Алиева в ООН его дочь строила гримасы
18:26
Ведущего НТВ ограбили на съемках программы (видео)
18:08
Хилькевич плачет из-за несчастной любви
18:01
В небе над Химками заметили НЛО (фото)
17:52
Запад истерит из-за российско-белорусских учений
17:31
В Москве мигранты устроили новую провокацию
17:14
Автобус столкнулся с бетономешалкой в Зеленограде
17:11
Медведев сравнил США с похоронной командой
16:45
Назван срок вымирания человечества
16:27
Дети прыгали из окон полыхающей 10-этажной гостиницы в Ростове
16:21
Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп
16:13
Рассказ о депрессивной "Алисе" развеселил Путина
16:12
Алсу показала красивого брата
16:07
Общество мешает архитектурному прогрессу в стране
16:01
Воспитательница детсада оказалась в центре секс-скандала
15:44
Звезда "Дома-2": Молодые девочки хотят все и сразу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
"Пьяного" мальчика признали аутистом
Яковлева оправдалась за вранье о Глаголевой
Лазарев поддержал истерику Макаревича
Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой
Политика

Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР

Фото: wikipedia.org
Война США с Северной Кореей приведет к катастрофическим последствиям для человечества. Степень разрушений может во много раз превзойти самые страшные атомные катастрофы в истории человечества.
прочитано 453 раза

Если президент США Дональд Трамп решится на военные действия против КНДР, то урон от такого шага значительно превысит разрушения, вызванные Чернобыльской катастрофой, пишет британский таблоид The Daily Star. "Двадцать пять ядерных реакторов в Южной Корее будут уничтожены ответным нападением со стороны КНДР. Это соответствует 25 чернобыльским катастрофам, которые произойдут на Корейском полуострове", – предупреждает издание.

ПО ТЕМЕ

Выступление Трампа назвали собачьим лаем

Трамп напугал мир с трибуны ООН

Трампа заподозрили в готовности к ядерному удару по КНДР

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Между тем глава Белого дома постепенно повышает градус риторики в сторону Пхеньяна, не скупясь на самые жесткие выражения. Во время своего выступления на состоявшейся на днях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, американский лидер пригрозил стереть КНДР с лица земли. "Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", – сказал он.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Li Rui

На этом вошедший в раж Трамп не остановился. Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына он назвал "человеком-ракетой", который ведет самоубийственную для себя политику. По словам Трампа, США готовы и имеют возможность нанести сокрушительный удар по Северной Корее, однако, добавил американский лидер, в Вашингтоне надеются, что к столь радикальным мерам прибегать все-таки не придется. "На то и нужна ООН", – подчеркнул политик. Северная Корея в долгу не осталась: выступление Трампа глава МИД КНДР Ли Ен Хо назвал "собачьим лаем".

Напомним, резкое обострение ситуации вокруг Северной Кореи и ее ракетно-ядерной программы началось в апреле этого года. Дональд Трамп направил к берегам полуострова группировку военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". По словам американского лидера, КНДР "нарывается на неприятности". Миллиардер призвал помочь обуздать Ким Чен Ына Китай, добавив, впрочем, что если в Пекине ничего не предпримут, то Вашингтон готов действовать в одиночку. "Мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.

Россия в ответ на резкое обострение ситуации привела в состояние повышенной боевой готовности системы противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. Москва пытается обезопаситься от возможных последствий боевых действий между КНДР и США.

Автор: Иван Поляков22 сентября 2017, 16:41

Политика

Трамп разбил в прах мечты лживого Порошенко
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире
Хозяин Белого дома дал задание лебезящему Порошенко
США выдвинули громкое обвинение против России

Шоу-бизнес

Трагедия со звездой "Возвращения Мухтара" произошла при сыне
Одиночество добило звезду "Возвращения Мухтара"
Гузеева: Поступок Германовой – преступление
После операции у Бони наступило ухудшение

Проишествия

Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства
Умерла самая богатая женщина планеты

Lifestyle

Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
Определен российский претендент на "Оскар"
Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя
Названы лучшие фильмы о вампирах
Шоу-бизнес

Неожиданная версия развода Эвелины Бледанс

В разрыве пары репортеры нашли много странностей
Шоу-бизнес

Вскрылись подробности смертельной болезни Веры Глаголевой

Об актрисе рассказала ее подруга
Общество

"Пьяного" мальчика признали аутистом

Об этом рассказал его детсадовский воспитатель
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу

Артист уверен, что каждый сам расплачивается за свои поступки

Гороскоп

Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться

Фоторепортажи

Родившая Снигирь лишилась своей красоты
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона

Спорт

Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
У известного хоккеиста рак костного мозга
Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России

Регионы

Ревнивец до смерти забил возлюбленную телевизором
Зверское избиение мужчины попало на видео
Женщину лишили детей после удаления груди
У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru