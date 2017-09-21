Выступление Трампа назвали собачьим лаем

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Четверг 21 сентября
Лента новостей
14:18
Освободившийся Александр Носик посетил выставку кошек
14:18
В Москве 6-летнего мальчика похитили на глазах у матери
14:18
В Сколково обсудили безопасность детей
14:16
Известная актриса решилась на страшный шаг из-за смерти всех родных
14:01
Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России
14:01
Максима Галкина задержали при покупке наркотиков
13:52
Лучшие экранизации романов Стивена Кинга
13:44
Названы лучшие фильмы о вампирах
13:29
Легендарный iPhone перестанут продавать в России
13:26
Врач-эндоскопист порвал пищевод пациентке
13:21
Собчак стала жертвой мошенников
13:06
Джоли пришла в ярость от интимного вопроса на шоу
12:57
Учительнице грозит пожизненный срок за секс со школьниками
12:56
У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
12:30
В Москве появился новый способ проверить автомобиль
12:23
Сломавший в Москве шею акробат умер в больнице
12:21
Внебрачный сын добивается признания от Ливанова
12:18
На МКАД реконструируют еще одну развязку
12:10
Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой
11:46
Пожилая Макрон затмила красотой жену Порошенко
11:36
В России разработали антишпионский смартфон
11:23
Почему в "Москве" взбунтовались сотни мигрантов
11:19
Названа причина спонтанных оргазмов женщины
11:15
Ведущая Первого канала объявила о третьей беременности
10:53
Беглянка из КНДР раскрыла извращения Ким Чен Ына
10:44
Mercedes E-class All Terrain. Первый в роду
10:40
Сын назвал неожиданную причину перевода Караченцова в реанимацию
10:26
В космосе найден пылящий двойной астероид
10:14
Яковлева оправдалась за вранье о Глаголевой
10:06
В Подмосковье горела церковь XIX века
09:56
Меланью разнесли за розовый "халат уборщицы"
09:48
Актеру Николаю Караченцову стало хуже
09:36
Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя
09:36
Активы объединенных Промсвязьбанка и банка "Возрождение" составят 1,4 трлн рублей
09:17
Грязная выходка Бузовой спровоцировала Пригожина на признание
09:14
Актриса Шахова стала жертвой черных риелторов
09:14
Под Москвой водитель иномарки сбил девочку и скрылся
09:00
ЦБ оставил без лицензии столичный банк
08:43
Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона
08:40
Нечем дышать: города России с самым грязным воздухом
08:36
В столице уволенный работник украл экскаватор
08:17
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
00:52
Изувеченного Градского с адской болью вывели петь с Кобзоном
22:00
Разгром террористов под Идлибом попал на видео
21:53
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
21:34
Бывший муж сделал Максаковой больно
21:34
Морган Фримен удивил мир нелепой атакой на Россию
21:29
Рассказавший о цензуре редактор КВН изменил мнение после слов Маслякова
21:11
В Перми экстренно сел самолет из Китая
21:07
На юге столицы автобус попал в смертельную аварию
21:02
Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой
21:01
В Москве перевернулась скорая
20:48
Кого накажут за смертельное ДТП с Сердюковым
20:25
Поклонская о "Матильде": Грех и яд
20:14
Недвижимость Европы массово переходит к россиянам
19:44
Опасного преступника поймали из-за хвастовства
19:30
Глинников расставил точки над i после скандала с невестой
19:20
В Сирии ранили трех российских военных
19:11
Просмотр телевизора приближает смерть
18:56
В России заработает система tax free
18:33
Увлеченная сбором грибов пенсионерка два дня бродила по лесу
18:24
Что связывает Максакову и Голубкину
18:15
Путин пошутил над обилием праздников в России
17:56
При пожаре в центре Москвы погиб человек
17:47
Как Ванга убеждала скептиков в своих сверхспособностях
17:47
Старушки подрались из-за очереди к качелям (видео)
17:43
Лазарев поддержал истерику Макаревича
17:27
В Москве пройдет премьера циркового шоу-мюзикла "Маленький Принц"
17:21
Назван список продуктов для похудения
17:18
Одинокая велосипедистка 14 лет обедала на чужих поминках
17:04
Регионы оценят работу социальных НКО
16:47
Галкин показал озорное фото Пугачевой
16:47
В мурманскую колонию передали фаршированную наркотиками морковь
16:44
Оскорбленная Собчак взвилась из-за нелепой ситуации
16:32
Путин оценил новую систему управления войсками и оружием
16:20
Названа опасность сна в самолете
16:19
Народ усомнился в шокирующих словах Фриске о внуке
16:18
Дубай нацелился на экономных туристов
15:54
Александр Масляков сделал официальное заявление
15:37
Мария Порошина впервые высказалась об измене Куценко
15:35
"Стыдно": Гафт оценил "идиотскую" атаку Фримена на Путина
15:32
Приятели сожгли и утопили забитого кочергой помора
15:32
Редкую фауну защитят при строительстве АЭС в Венгрии
15:29
Почему Лукашенко не приехал к Путину на учения "Запад-2017"
15:17
МЧС спасло от пожаров тысячи городов и сел
15:06
Британские паралимпийцы специально укорачивают себе конечности
15:04
Грудь новой Лары Крофт разочаровала фанатов (видео)
15:00
Родители сгоревших детей взяли штурмом мэрию Одессы
15:00
Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"
14:45
В Москве пройдет конференция "Социальные инновации: определяем будущее"
14:45
Загадочная гибель актрисы Шаховой озадачила россиян
14:31
Винер-Усманова нашла новую работу в Москве
14:29
Прикованному к постели Шумахеру дали новую надежду
14:22
Ксенофонтова вышла в свет с дочкой
14:22
Врачи констатировали клиническую смерть мужа Остроумовой
14:20
В Шереметьево произошло ЧП с самолетом
14:15
38-летнюю Летучую в откровенном купальнике назвали бессовестно красивой
14:00
Калашникова оправдалась за бесстыжие фото
13:59
Эксперты Moody’s предсказали Промсвязьбанку рост
13:56
Москвичи добивали прохожего топором по голове (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фриске перекосило от слов любимого внука
Шепелев убит бесчеловечным заявлением Малахова
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
Брошенная жена Казаченко закатила истерику на "Пусть говорят"
Фото с веселой вечеринки дочек Глаголевой
Подробности смертельного ДТП с Сердюковым
Политика

Выступление Трампа назвали собачьим лаем

Дональд Трамп. ото: GLOBAL LOOK press/Li Muzi
Глава МИД КНДР Ли Ен Хо на Генеральной ассамблее ООН заявил, что слова президента Америки Дональда Трампа звучат как лай собаки. Дипломат сказал это в ответ на речь главы США, в которой тот рассказал о готовности страны полностью уничтожить КНДР.
прочитано 485 раз

Трамп во время выступления на полях Генассамблеи сказал, что, если Северная Корея будет угрожать безопасности Америки или ее союзников, то США придется ее "полностью уничтожить". В ответ на угрозу министр иностранных дел КНДР сравнил слова президента-республиканца с лаем собаки на караван. "Если он считал, что он может напугать нас лаем собаки, то это является собачьим сном", – цитирует дипломата "Газета.ru".

ПО ТЕМЕ

Убить Кима

Каким оружием владеет КНДР

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Отмечается, что на корейском языке "собачий сон" – это устойчивое выражение, которое обозначает нечто абсурдное и несбыточное. Кроме того, представитель Пхеньяна признался, что ему жаль помощников Дональда Трампа. Так дипломат прокомментировал выражение президента США, обозвавшего лидера Северной Кореи человеком-ракетой.

Напомним, что весь сентябрь отмечалась усиленная активность КНДР в запусках и испытаниях ядерных боеголовок. В начале месяца Пхеньян заявил об успешном тесте нового водородного боезаряда, разработанного специально для межконтинентальных баллистических ракет. По данным японских и южнокорейских специалистов, мощность взрыва была равна 160 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Это в десять раз больше, чем у легендарного "Малыша" – бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Испытание водородного боезаряда вызвало землетрясение магнитудой 6,4 на территории Японии, Северной и Южной Кореи. Слабые толчки чувствовались и в Приморском крае России. После этого Америка ввела новые санкции против КНДР и предостерегла Пхеньян от подобных испытаний. "Иначе они встретятся с огнем, яростью и силой, которой мир не видел раньше", – заявил Дональд Трамп. 

Автор: Михаил Войцеховский21 сентября 2017, 10:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Страстный поцелуй Мишель Обамы и Меланьи Трамп

567

Политика

Пенс и Порошенко сбежали из зала перед речью Лаврова
Захарова оправдала нападки Фримена на Россию
Экс-канцлер ФРГ предсказал судьбу Крыма
Украинского политолога с позором выгнали из студии (видео)

Шоу-бизнес

Волочкова блеснула прелестями на "параде уродов"
Варум бросила мужа ради известного певца
Собчак стала жертвой мошенников
Джоли пришла в ярость от интимного вопроса на шоу

Проишествия

Родители сгоревших детей взяли штурмом мэрию Одессы
Москвичи добивали прохожего топором по голове (видео)
Пропавшую три года назад российскую актрису нашли мертвой
Шокирующие фото и видео землетрясения в Мексике

Lifestyle

Михалков отреагировал на провокацию Венедиктова
Грудь новой Лары Крофт разочаровала фанатов (видео)
Кобзон раскрыл предсмертные планы Соткилавы
Больной Табаков вышел на сцену после укола
Шоу-бизнес

Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой

Протекция Примадонны помогла не всем
Происшествия

В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника

Всего в конфликте принимали участие около 150 человек
Шоу-бизнес

Джоли пришла в ярость от интимного вопроса на шоу

Разозлившаяся актриса даже прервала съемку
Шоу-бизнес

Волочкова блеснула прелестями на "параде уродов"

Розовые трусы балерины стали шоком

Гороскоп

Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться
Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж

Фоторепортажи

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"
Ксенофонтова вышла в свет с дочкой
Дибров побил Меньшикова на премьере
Мединский обогрел Тарасову на Красной площади

Спорт

Британские паралимпийцы специально укорачивают себе конечности
Прикованному к постели Шумахеру дали новую надежду
Футболиста "Ювентуса" убило воротами на тренировке
Дзюба перед игрой подшутил над детьми (видео)

Регионы

Кого накажут за смертельное ДТП с Сердюковым
Старушки подрались из-за очереди к качелям (видео)
Загадочная гибель актрисы Шаховой озадачила россиян
Турист погиб на перевале Дятлова при странных обстоятельствах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru