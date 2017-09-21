Выступление Трампа назвали собачьим лаем
Трамп во время выступления на полях Генассамблеи сказал, что, если Северная Корея будет угрожать безопасности Америки или ее союзников, то США придется ее "полностью уничтожить". В ответ на угрозу министр иностранных дел КНДР сравнил слова президента-республиканца с лаем собаки на караван. "Если он считал, что он может напугать нас лаем собаки, то это является собачьим сном", – цитирует дипломата "Газета.ru".
Отмечается, что на корейском языке "собачий сон" – это устойчивое выражение, которое обозначает нечто абсурдное и несбыточное. Кроме того, представитель Пхеньяна признался, что ему жаль помощников Дональда Трампа. Так дипломат прокомментировал выражение президента США, обозвавшего лидера Северной Кореи человеком-ракетой.
Напомним, что весь сентябрь отмечалась усиленная активность КНДР в запусках и испытаниях ядерных боеголовок. В начале месяца Пхеньян заявил об успешном тесте нового водородного боезаряда, разработанного специально для межконтинентальных баллистических ракет. По данным японских и южнокорейских специалистов, мощность взрыва была равна 160 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Это в десять раз больше, чем у легендарного "Малыша" – бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Испытание водородного боезаряда вызвало землетрясение магнитудой
6,4 на территории Японии, Северной и Южной Кореи. Слабые
толчки чувствовались и в Приморском крае России. После этого Америка ввела новые
санкции против КНДР и предостерегла Пхеньян от подобных испытаний. "Иначе они встретятся с огнем, яростью и силой, которой мир не видел
раньше", – заявил Дональд Трамп.
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