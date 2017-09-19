Трамп напугал мир с трибуны ООН

Президент США Дональд Трамп не на шутку перепугал мировую общественность своим выступлением с трибуны Генассамблеи ООН. Американский лидер пригрозил стереть с лица Земли Северную Корею.

Начал Трамп свою речь, как и полагается, с тезиса о величии Америки. "Как президент США, я буду всегда ставить Америку на первое место. Пока я занимаю эту должность, я буду превозносить американские интересы превыше всего", – сказал глава государства.

Многих удивили миролюбивые нотки, прозвучавшие в самом начале выступления: "Мы хотим гармонии и дружбы, а не конфликта и борьбы". Правда, чуть позже, говоря о ситуации вокруг КНДР, Трамп пообещал стереть эту страну с лица Земли.

"Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", – приводит слова президента НСН.

Ким Чен Ына он назвал человеком-ракетой, который начал самоубийственную миссию для себя и для своего режима. "США готовы, хотят и имеют возможность. Но, надеюсь, в этом не будет необходимости. На то и нужна ООН", – сказал Трамп.

Удивительно, но Трамп раскритиковал с главной мировой трибуны кубинский режим, с которым его предшественник начал примирение. "США противостоят коррумпированному и дестабилизирующему режиму на Кубе и приветствуют мечту кубинцев жить свободно. Моя администрация недавно сообщила, что не снимет санкции с властей Кубы, пока они не проведут фундаментальные реформы", – перечеркнул Трамп все старания Барака Обамы.

Говоря о роли ООН, президент США напомнил всем присутствующим, что его страна вносит в бюджет международной организации более 22%. "На США ложится несправедливая часть. Но если от этого все заявленные ООН цели могут реализоваться, особенно – цель мира, эти инвестиции будут того стоить", – завершил свое выступление на Генассамблее американский лидер.

Комментируя речь Трампа в ООН, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал, что первая ее часть относилась к жанру проповеди, а вторая – напоминала судебный приговор.

"Сложилось впечатление, что речь писалась разными людьми", – отметил Косачев. По его словам, в выступлении прозвучала очевидная противоречивость: "в неоднократно озвученном принципе равенства наций и уважения их суверенных прав на самостоятельное развитие, с одной стороны, и беззастенчивая претензия США на то, чтобы определять, кто имеет такие права, а кто нет – с другой. Иными словами – "друзьям все, врагам закон".

Заявление про готовность полностью уничтожить Северную Корею сенатор назвал крайне опасным. "Выступление Трампа на Генассамблее ООН меня откровенно разочаровало. Да, можно было бы порадоваться тому, что, в отличие от предшественника, он не поставил Россию в перечень главных угроз человечеству и даже похвалил нашу страну за сотрудничество в СовБезе по КНДР. Только этого, разумеется, мало", – написал Константин Косачев на своей страничке в Facebook.

12 сентября 2017 года в Нью-Йорке открылась 72– я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ее участники обсуждают примерно 180 вопросов, среди них – обеспечение мира и безопасности, борьба с терроризмом, защита прав человека и окружающей среды, вопросы социального и экономического развития. Российскую делегацию на ассамблее возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.