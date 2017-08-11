Трампа заподозрили в готовности к ядерному удару по КНДР

Военные меры теперь полностью подготовлены, заряжены и готовы к бою в случае, если Северная Корея будет действовать необдуманно, – написал президент США в своем Twitter. Такое заявление свидетельствует о крайнем обострении отношений между США и КНДР.

Президент США Дональд Трамп напомнил миру, что Соединённые Штаты находятся в полной боевой готовности. По словам американского лидера, Штаты могут в любой момент начать военные действия.

Речь идет о возможном конфликте между КНДР и США. Вооруженное противостояние возможно, если правительство Кореи начнёт совершать необдуманные, по мнению американской администрации, действия.

"Военные меры теперь полностью подготовлены, заряжены и готовы к бою в случае, если Северная Корея будет действовать необдуманно. Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь!", – написал Трамп на своей личной страничке в "Твиттере".

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 августа 2017 г.

Как уже ссобщали Dni.Ru, Россия привела в состояние повышенной боевой готовности комплексы противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. Таким образом Москва пытается обезопаситься от обострения ситуации на Корейском полуострове.

"Происходящее вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию", – цитирует РИА Новости сенатора Виктора Озерова. По его словам, военные внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове, в том числе за зонами возможных пусков ракет. Также Россия приняла меры на случай неправильного указания цели для ракеты КНДР.