Трампа заподозрили в готовности к ядерному удару по КНДР
Президент США Дональд Трамп напомнил миру, что Соединённые Штаты находятся в полной боевой готовности. По словам американского лидера, Штаты могут в любой момент начать военные действия.
Речь идет о возможном конфликте между КНДР и США. Вооруженное противостояние возможно, если правительство Кореи начнёт совершать необдуманные, по мнению американской администрации, действия.
"Военные меры теперь полностью подготовлены, заряжены и готовы к бою в случае, если Северная Корея будет действовать необдуманно. Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь!", – написал Трамп на своей личной страничке в "Твиттере".
Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 августа 2017 г.
Как уже ссобщали Dni.Ru, Россия привела в состояние повышенной боевой готовности комплексы противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. Таким образом Москва пытается обезопаситься от обострения ситуации на Корейском полуострове.
"Происходящее вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию", – цитирует РИА Новости сенатора Виктора Озерова. По его словам, военные внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове, в том числе за зонами возможных пусков ракет. Также Россия приняла меры на случай неправильного указания цели для ракеты КНДР.
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