Трампа заподозрили в готовности к ядерному удару по КНДР

Президент США Дональд Трамп напомнил миру, что Соединённые Штаты находятся в полной боевой готовности. По словам американского лидера, Штаты могут в любой момент начать военные действия.

Речь идет о возможном конфликте между КНДР и США. Вооруженное противостояние возможно, если правительство Кореи начнёт совершать необдуманные, по мнению американской администрации, действия.

"Военные меры теперь полностью подготовлены, заряжены и готовы к бою в случае, если Северная Корея будет действовать необдуманно. Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь!", – написал Трамп на своей личной страничке в "Твиттере".

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!