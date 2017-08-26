Польша распекла Макрона за высокомерие
"Хотелось бы посоветовать президенту Макрону быть сдержаннее. Возможно, высокомерие, которое скользит в его комментариях, – результат отсутствия у него политического опыта", – заявила премьер-министр Беата Шидло.
Она отметила, что Микрону необходимо больше заниматься проблемами Франции. "Тогда, возможно, у него наладятся дела с экономикой, и французские граждане будут чувствовать себя дома в такой же безопасности, в какой они чувствуют себя, приезжая в Польшу", – считает Шидло.
Напомним, Макарон вызвал гнев поляков заявив, что Варшава своими действиями разъединяет Европу и отдаляется от стран Евросоюза. "Решение страны, пожелавшей уйти в самоизоляцию, не помешает нашим амбициозным планам. Польша не определяет будущее Европы сейчас и не будет определять его в будущем", — заявил французский лидер.
Ранее Польша высказала опасение, что могут отменить регламент, по которому граждане одной страны Евросоюза, работающие в других странах-членах ЕС, получают зарплату там, а налоги платят в стране гражданства, пишет газета "Известия".
Супруга прокомментировала информацию о кончине телеведущего
Наталья Шкулева не сдержала слез на съемках
Ведущая в соцсети обратилась к родственнице
Малыша назвали Артемий