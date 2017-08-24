Макрон потратил на свой макияж 26 тысяч евро

Жена президента Франции Эммануэля Макрона довольно часто оказывается в центре внимания модных блогеров из-за своих эксцентричных нарядов. Но оказалось, что и самому главе государства не чужды женские слабости – например, косметика.

Как выяснилось, за время своего правления глава Франции спустил немалую сумму на услуги визажиста, передает журнал Closer. "Эммануэль Макрон потратил более 26 тысяч евро на подкрашивание лица всего за три месяца в Елисейском дворце. Наши коллеги обнаружили два счета на десять и 16 тысяч евро", – говорится в статье.

Также стало известно, что макияж президенту накладывает некая Наташа М. Женщина работала с ним еще в ходе предвыборной кампании, а после победы Макрон решил продолжить сотрудничество.

Отметим, что супруга 39-летнего президента Франции Брижит не менее эксцентрична. Так, 64-летняя дама каждый раз поражает публику довольно фривольными нарядами, которые часто не соответствуют ее статусу.

Брижит обожает яркий макияж и предпочитает коротенькие платьица в стиле беби-долл. Отметим, что молодящаяся супруга президента не вызывает особой симпатии у граждан страны.

Во-первых французов смущает большая разница в возрасте супругов Макрон. Во-вторых, многие считают, что Брижит доминирует в президентской семье, влияя на политические решения супруга. Всеобщая антипатия к жене главы государства вылилась в то, что теперь ей не принадлежит статус первой леди.