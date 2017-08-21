Первой леди Франции больше нет

Брижит Макрон, супруга президента Франции, получила официальный статус и служебные обязанности согласно штатному расписанию. Титул первой леди Бриджит принадлежать не будет.

Еще до избрания президентом Эммануэль говорил, что намерен присвоить супруге некий официальный статус, вероятнее всего чин первой леди, и содержать эту штатную единицу за счет бюджетных средств. Однако в июне 2017 года на популярной платформе change.org начался сбор подписей против специального финансирования работы супруги французского лидера.

Петицию подписали более 300 тысяч активистов. Объяснения Макрона, что официальный статус его супруги как первой леди позволит избежать возможных обвинений в присвоении бюджета и (или) в нецелевом использовании государственной казны, услышаны не были. Теперь Елисейские поля официально опубликовали "хартию", а по сути именно "штатное расписание", где подробно расписаны служебные обязанности супруги главы государства, передают "Ведомости". При этом титула первой леди у жены президента нет.

Обязанности супруги лидера страны во многом зависят от протокольных моментов. Так, Брижит обязана сопровождать президента на саммиты и международные встречи, отвечать на ходатайства граждан Франции и других государств в ее адрес, нести ответственность за проведение официальных приемов в Елисейском дворце, покровительствовать или непосредственно участвовать в культурных, социальных или благотворительных проектах, которые способствуют продвижению образа Франции за рубежом.

При этом никакого жалования для супруги президента не предусмотрено. Оплачивать представительские расходы казна ей тоже не будет. Ежемесячно Елисейскому дворцу предстоит публиковать отчет о ее работе.