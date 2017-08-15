Макрон подал в суд на надоедливого фотографа

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал жертвой преследований надоедливого фотографа, находясь в отпуске на юге страны вместе со своей женой Брижит, передает сайт "Комсомольская правда". Папарацци преследовал французского лидера и первую леди на мотоцикле и не обращал внимания на требования службы безопасности президента перестать это делать. Также в погоне за удачным кадром он проник на территорию частной собственности, что и стало формальной причиной для иска.
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