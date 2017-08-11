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Политика

Трамп втихаря общается с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Администрация президента США несколько месяцев ведет тайные переговоры с КНДР. По "обходным каналам", как их называют в прессе, происходит общение на тему американских заключенных в Северной Корее.
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Вашингтон и Пхеньян обсуждали освобождение американского студента Oттo Вармбьера, он был выпущен из северокорейской тюрьмы в июне после 17 месяцев заключения и умер через несколько дней. После этого, возможно, тайные контакты были продолжены. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, дипломаты обсуждали других американских заключенных в КНДР, а также ухудшающиеся отношения между странами.

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Ким Чен Ын председатель Госсовета КНДР

Как утверждают источники агентства, секретный диалог так и не снизил напряжения между двумя странами. Тем не менее, как отмечается, тайные обсуждения могут стать основой для более серьезных переговоров.

За последние несколько дней Пхеньян и Вашингтон обменялись угрожающими заявлениями. Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На это Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал", передает НТВ.

Потом Трамп написал у себя в Twitter: "Военные меры теперь полностью подготовлены, заряжены и готовы к бою в случае, если Северная Корея будет действовать необдуманно".

Наблюдатели полагают, что воинственная риторика обеих сторон вряд ли приведет к реальному столкновению. Несколько месяцев назад Трамп уже посылал к берегам Корейского полуострова внушительную эскадру военных кораблей, но дальше демонстрации силы дело не пошло.

Сегодня, 11 августа появились сообщения о том, что Россия привела в состояние повышенной боевой готовности комплексы противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. Правда, позже Министерство обороны опровергло эту информацию.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров считает, что риск военного конфликта между США и Северной Кореей является очень высоким. "Риски очень высокие. Особенно учитывая риторику. Звучат прямые угрозы применить силу", – сказал дипломат и добавил, что Россия не приемлет обладание КНДР ядерным оружием.


Автор: Александр Комаров11 августа 2017, 20:27

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