Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис

Группировка вооруженных сил США неподалеку от Корейского полуострова завершила развертывание и готова в любой момент нанести сокрушительный удар по КНДР крылатыми ракетами "Томагавк". Об этом сообщила японская деловая газета Nikkei со ссылкой на свои источники.

По данным издания, развернутая группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson имитировала удар по КНДР, вынуждая руководство республики запускать экстренные системы связи. Путем перехвата этих сигналов было выявлено значительное количество важных целей на корейском полуострове, в том числе подземные бункеры.

Газета отмечает, что выдвижение к Корейскому полуострову из Японии второй ударной группировки военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan дает возможность одновременного залпа таким количеством ракет "Томагавк", которое позволит нанести молниеносное военное поражение Пхеньяну.

Кроме того, по данным Nikkei, американцы также провели серьезную подготовку ликвидации северокорейской артиллерии, которая несет потенциальную угрозу для столицы Южной Кореи Сеулу. "Возможность внезапного удара по Северной Корее вполне реальна", – утверждает японское издание.





Напомним, ситуация вокруг Северной Кореи резко обострилась в начале апреля, когда Вашингтон объявил об отправке в Японское море ударной группы кораблей американских ВМС во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Президент США Дональд Трамп выступил с воинственным комментарием. "Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.

В Пхеньяне, в свою очередь, пригрозили нанесением массированного ядерного удара по Соединенным Штатам, а также по американским военным объектам в Южной Корее и Японии. "Если они совершат безрассудную провокацию, корейские революционные силы нанесут сокрушительный удар и ответят тотальной войной на тотальную войну, ответят на ядерную войну ядерным ударом в нашем духе", – заявил атташе северокорейского посольства в России по вопросам обороны Ким Ен Мин.

