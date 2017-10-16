Ким Чен Ын председатель Госсовета КНДР

Ким Чен Ын родился 8 января в семье Ким Чен Ира - наследника северокорейского вождя Ким Ир Сена - и его третьей жены, бывшей балерины Ко Ён Хи. Год рождения доподлинно неизвестен - источники называют 1982, 1983 и 1984. Эти расхождения объясняются желанием политика выглядеть старше.

Согласно данным разведки Южной Кореи, Ким Чен Ын под именем Ын Пак окончил Международную школу в Швейцарии. С 2002 года в индивидуальном порядке учился в Университете имени Ким Ир Сена и Военном университете КНДР. В 2009-м Ким Чен Ир назвал сына преемником на посту лидера Трудовой партии КНДР, а двумя годами позже Ким Чен Ын стал фактическим руководителем страны.

Как и отец, он любит поп-культуру, следит за баскетбольными матчами американской лиги НБА и является поклонником футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Северокорейский лидер не отличается хорошим здоровьем: в 2009 году сообщалось, что у него избыточный вес, диабет и гипертония.