Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Ким Чен Ын

председатель Госсовета КНДР
Ким Чен Ын
  • Дата рождения: 8 января 1982
  • Место рождения: Пхеньян, КНДР
  • Знак зодиака: Козерог
  • Жена/Муж: Ли Соль Чжу
  • Дети: Ким Джу Э

Ким Чен Ын родился 8 января в семье Ким Чен Ира - наследника северокорейского вождя Ким Ир Сена - и его третьей жены, бывшей балерины Ко Ён Хи. Год рождения доподлинно неизвестен - источники называют 1982, 1983 и 1984. Эти расхождения объясняются желанием политика выглядеть старше.

Согласно данным разведки Южной Кореи, Ким Чен Ын под именем Ын Пак окончил Международную школу в Швейцарии. С 2002 года в индивидуальном порядке учился в Университете имени Ким Ир Сена и Военном университете КНДР. В 2009-м Ким Чен Ир назвал сына преемником на посту лидера Трудовой партии КНДР, а двумя годами позже Ким Чен Ын стал фактическим руководителем страны.

Как и отец, он любит поп-культуру, следит за баскетбольными матчами американской лиги НБА и является поклонником футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Северокорейский лидер не отличается хорошим здоровьем: в 2009 году сообщалось, что у него избыточный вес, диабет и гипертония.

Киселев несуразно оправдался за скандал в "Вестях недели"

Киселев несуразно оправдался за скандал в "Вестях недели"
Ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев объяснил появление в эфире телеканала "Россия 1" якобы отредактированной фотографии Ким Чен Ына с пририсованной улыбкой. Он заявил, что мимика лидера КНДР настоящая, а такой эффект является результатом скорострельной съемки. Дмитрий Киселев категорически отрицает, что совместный снимок лидера КНДР Ким Чен Ына и главы МИД России Сергея Лаврова, показанный в эфире программы, подвергался редактуре.

В программе Киселева на "России 1" Ким Чен Ыну пририсовали улыбку

В программе Киселева на "России 1" Ким Чен Ыну пририсовали улыбку
В программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1" лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну пририсовали улыбку на совместной фотографии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На разницу между оригинальным снимком и тем, что появился на экранах, обратили внимание пользователи Сети. Зрители обратили внимание на снимок, который был выведен на экран за спиной Дмитрия Киселева, когда он говорил о встрече Ким Чен Ына с Сергеем Лавровым.

Ким Чен Ын написал письмо Валентине Матвиенко

Ким Чен Ын написал письмо Валентине Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила из рук заместителя председателя Верховного народного собрания КНДР заявление Ким Чен Ына. Содержание документа журналистам пока не известно. Валентина Матвиенко и Ан Дон Чхун побеседовали на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

Ким Чен Ын скрывает третьего ребенка

Ким Чен Ын скрывает третьего ребенка
По информации разведывательного агентства Южной Кореи, Ким Чен Ын стал отцом в третий раз. Пол и имя ребенка неизвестны. По сведениям разведки, малыш родился еще в феврале, однако общественности известно об этом стало только сейчас.

Трамп втихаря общается с Ким Чен Ыном

Трамп втихаря общается с Ким Чен Ыном
Администрация президента США несколько месяцев ведет тайные переговоры с КНДР. По "обходным каналам", как их называют в прессе, происходит общение на тему американских заключенных в Северной Корее. Вашингтон и Пхеньян обсуждали освобождение американского студента Oттo Вармбьера, он был выпущен из северокорейской тюрьмы в июне после 17 месяцев заключения и умер через несколько дней.

Зачем Ким Чен Ын держит мир в страхе

Зачем Ким Чен Ын держит мир в страхе
Ситуация вокруг Корейского полуострова близка к критической, но острая фаза уже миновала. Эксперты считают, что у Ким Чен Ына не хватило духу устроить в день юбилея Корейской народной армии очередное ядерное испытание. Востоковед Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что острой фазы удалось избежать.

Проводить ракетные пуски Северную Корею заставляют США

Проводить ракетные пуски Северную Корею заставляют США
Американские политики с радостью встретили новость о том, что очередные ракетные испытания Северной Кореи окончились провалом. Эксперты уверены, что власти КНДР вынуждены поддерживать постоянную боевую готовность страны, поскольку считают, что это единственная гарантия против американского вторжения. Обострение ситуации на Корейском полуострове заставило многих экспертов вновь начать говорить о возможности начала крупномасштабного военного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с применением ядерного оружия.

Ким Чен Ын пригрозил агрессору Трампу

Ким Чен Ын пригрозил агрессору Трампу
Северная Корея пригрозила США ответным ударом в случае нападения на свои ядерные объекты. Пхеньян знает о планах Вашингтона устроить провокации на территории страны и следит за всеми передвижениями вражеских войск у своих границ. Северокорейский дипломат Зин Зен Хев, озвучивая официальную позицию руководства страны,  заявил о том, что ситуация на Корейском полуострове становится неконтролируемой из-за действий США и их южнокорейских марионеток.

США и Южная Корея запланировали убийство Ким Чен Ына

США и Южная Корея запланировали убийство Ким Чен Ына
Спецназ США и Вооруженные силы Южной Кореи создают специальное подразделение, целью которого называется ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына. Планируется, что в состав бригады войдет одна-две тысячи человек. Впервые представители Южной Кореи всерьез заговорили о планах по ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына после того, как в Северной Корее в сентябре 2016 года прошли масштабные ядерные испытания.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения