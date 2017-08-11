Россия готовится к войне на Дальнем Востоке

Россия привела в состояние повышенной боевой готовности комплексы противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. Таким образом Москва пытается обезопаситься от обострения ситуации на Корейском полуострове.

"Происходящее вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию", – цитирует РИА Новости сенатора Виктора Озерова. По его словам, военные внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове, в том числе за зонами возможных пусков ракет. Также Россия приняла меры на случай неправильного указания цели для ракеты КНДР.

Сенатор отметил, что есть и другая не менее важная задача. "Силы ПВО ядерного сдерживания позволяют удерживать американцев от более решительных шагов", – пояснил Озеров.





Напомним, что ситуация вокруг КНДР обострилась в начале августа. Американский президент Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость", если тот не прекратит пуски ракет и испытание ядерного оружия. Северная Корея пригрозила в случае агрессии ударить по военной инфраструктуре США на острове Гуам.

На этом перепалка между двумя странами не закончилась. Глава Белого дома заявил, что его слова были недостаточно жесткими. Северной Корее стоит взять себя в руки, иначе ее ждут проблемы, с которыми "мало какие страны сталкивались", подчеркнул Трамп. "Пхеньяну следует очень, очень нервничать, если он решит сделать что-либо США", – констатировал он.

