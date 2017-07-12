Российские пилоты напугали НАТО

"Небезопасные действия" российских пилотов над Балтийским морем стали поводом для претензий Североатлантического альянса к Москве. Их планируется озвучить 13 июля на заседании Совета Россия – НАТО.

Маневры российских ВКС над балтийской акваторией вызывают раздражение у членов альянса. Свое недовольство представители НАТО выскажут делегации России на встрече в Брюсселе.

"Испытывающие повышенное раздражение члены НАТО на заседании Совета Россия – НАТО в четверг в Брюсселе заявят Кремлю о своем недовольстве агрессивными и опасными маневрами российских военных летчиков над Балтийским морем, включая "опасное поведение российских летчиков при перехвате", – пишет издание Politico со ссылкой на чиновника альянса.

При этом совсем недавно, в конце июня, представители организации высказывались совсем в другом ключе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что большинство перехватов воздушных судов, осуществляемых над Балтийским морем, производятся профессионально.

"Подавляющее большинство перехватов в Балтийском регионе осуществляется профессионально и безопасно с обеих сторон. Поэтому я считаю, что важно не путать перехваты, являющиеся обычной процедурой идентификации самолетов, с опасными ситуациями", – сказал он журналистам.

Комментарий Столтенберга последовал за очередным инцидентом: 21 июня истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу, пролетавшему над нейтральными водами Балтийского моря.

В Москве неоднократно отмечали, что число воздушных инцидентов, связанных с самолетами России и НАТО, увеличилось в последние годы в результате растущего присутствия альянса у российских границ. В то же время в Минобороны подчеркивают: все полеты самолетов российских ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Границы других государств при этом не нарушаются.