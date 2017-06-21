Самолеты НАТО повторно сопроводили борт Шойгу

Самолеты НАТО повторно сопроводили борт министра обороны России Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтики, передает РИА Новости. Теперь они решили не приближаться к нему. Напомним, в прошлый раз между лайнером главы Минобороны и идущим на сближение с ним F-16 встал российский истребитель Су-27. Самолет НАТО счел за благо изменить свой курс и отлетел подальше.

