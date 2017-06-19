НАТО отрепетировало столкновение с Россией

Войска НАТО защитили страны Балтии от вымышленного противника – войск "ботнийцев". Североатлантический альянс провел учения "Удар саблей" на польско-литовской границе, пытаясь отразить удар военных, в которых легко угадывались российские солдаты.

Целью масштабных учений была оборона так называемого Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью. Как пишет The Daily Telegraph, "маневры проходили на фоне страхов относительно европейской уязвимости перед российским нападением".

В силу географических особенностей НАТО считает Сувалкский коридор слабым местом своего восточного фланга. Если начнется война между Западом и Востоком, именно здесь российские войска могут провести наступление, чтобы отрезать прибалтийские государства от Польши одним быстрым движением, полагают в альянсе.

По мнению издания, после возвращения Крыма в состав России Восточная Европа чувствует себя все более беззащитной. Именно эта мнимая угроза вынудила альянс разместить порядка пяти тысяч военнослужащих в Польше и Прибалтике, а также провести серию учений с тем, чтобы подготовиться к потенциальной битве.

В сентябре этого года Россия и Белоруссия в том же регионе проведут учения "Запад-2017". Кроме сухопутных войск в маневрах будет задействована авиация. Общая численность привлекаемых на учения военнослужащих не будет превышать параметров, которые определены Венским документом 2011 года – не более 13 тысяч человек личного состава.