НАТО отрепетировало столкновение с Россией
Целью масштабных учений была оборона так называемого Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью. Как пишет The Daily Telegraph, "маневры проходили на фоне страхов относительно европейской уязвимости перед российским нападением".
В силу географических особенностей НАТО считает Сувалкский коридор слабым местом своего восточного фланга. Если начнется война между Западом и Востоком, именно здесь российские войска могут провести наступление, чтобы отрезать прибалтийские государства от Польши одним быстрым движением, полагают в альянсе.
По мнению издания, после возвращения Крыма в состав России Восточная Европа чувствует себя все более беззащитной. Именно эта мнимая угроза вынудила альянс разместить порядка пяти тысяч военнослужащих в Польше и Прибалтике, а также провести серию учений с тем, чтобы подготовиться к потенциальной битве.
В сентябре этого года Россия и Белоруссия в том же регионе проведут учения "Запад-2017". Кроме сухопутных войск в маневрах будет задействована авиация. Общая численность привлекаемых на учения военнослужащих не будет превышать параметров, которые определены Венским документом 2011 года – не более 13 тысяч человек личного состава.
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