Москва решила поставить НАТО на место

Любая дискуссия с НАТО превращается в односторонние обвинения в адрес Москвы. По этой причине постоянного представителя России при альянсе Александра Грушко может сменить наблюдатель в ранге временного поверенного.

Если постпреда сменит временный поверенный, это будет означать существенное снижение уровня российского представительства при Североатлантическом альянсе. Пока такой шаг только обсуждается, и решение не принято.

Однако иного выхода не будет, если НАТО продолжит нынешнюю линию: на словах приветствовать диалог, а на практике требовать от России отказаться от выбранного стратегического внешнеполитического курса. "Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах, после того как Александр Грушко вернется в Москву", — пишет газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в МИДе.

"Очень многое будет зависеть от того, в каком русле будут двигаться отношения России и Соединенных Штатов, придем ли мы к общему решению по конфликту в Сирии, получится ли снизить напряженность в Европе, на Украине. Кроме того, террористическая угроза сейчас возросла. Нам надо пережить этот период, а в будущем, надеюсь, контакты будут развиваться", – отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Тем временем представитель НАТО раскритиковал внешнюю политику Москвы. "Россия продолжает испытывать и тестировать западное общество путем незаконной аннексии Крыма, а также военными действиями в Донбассе, которые я имел возможность увидеть собственными глазами. Но Парламентская ассамблея решительно настроена на дальнейшее сохранение территориальной целостности Украины и осуждение незаконной аннексии", – заявил 3 июля президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли на совместном со спикером Верховной рады Андреем Парубием брифинге в Киеве.