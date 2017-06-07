Вернувшийся к бомбежкам Порошенко свалил все на "брутальную" Россию

Президент Украины Петр Порошенко вновь свалил на Россию вину за войну в Донбассе. На этот раз он отметил, что Кремль "брутально" нарушает минские соглашения.

Пресс-служба главы государства опубликовала результаты встречи Петра Порошенко с действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцом. Представители президента сообщили, что он обратил внимание собеседника на "брутальное нарушение минских договоренностей со стороны Кремля". "Свидетельством этого является очередное обострение гуманитарной ситуации в Донбассе", – сообщается на сайте украинского правительства.

По словам Порошенко, целью обстрелов с применением запрещенного вооружения якобы все чаще становятся гражданские объекты. Также "брутальная" Россия, по словам украинского президента, "запугивает наблюдателей ОБСЕ" и ограничивает им доступ к оккупированной территории, в частности – вытесняя их из Донбасса.

Также глава украинского государства испугался наращивания экономического сотрудничества России с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. "Это не только препятствует имплементации минских договоренностей, но и подтверждает, что российская сторона заранее готовила экспроприацию украинских предприятий на оккупированных территориях", – сообщили представители Порошенко, не прояснив связь между этими двумя тезисами.

Между тем глава украинского государства призвал Себастьяна Курца, который также является главой внешнеполитического ведомства Австрии, разместить в Донбассе вооруженную полицейскую миссию ОБСЕ. Он заявил, что необходимо всевозможными путями реагировать на якобы агрессивные действия России.

Напомним, что сам Петр Порошенко, обвиняя Россию в "брутальности", возобновил обстрел с севера и запада ЛНР в районе населенного пункта Желобок. При этом отмечается, что подразделения Военных сил Украины при наступлении на ополченцев используют бронированную технику.