Кремль обвинил Порошенко в оголтелом русофобстве

В Кремле прокомментировали поступившие от Украины обвинения в кибератаке. Киев не только выставил Москву автором взлома, но и ввел санкции в отношении российских социальных сетей.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, украинский лидер Петр Порошенко не предоставил никаких доказательств по поводу того, что наша страна якобы совершила кибератаку. В связи с этими он считает обвинения безосновательными.

"Отсутствие какой-либо конкретики лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений, – цитирует Пескова Life.ru. – А на фоне принятых вчера решений украинской стороны лишний раз демонстрирует оголтелую русофобскую направленность политики Киева". Отметим, в течение последних суток хакеры атаковали сайт президента Украины. В Киеве считают, что к этому причастны киберпреступники из России.

В свою очередь правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) потребовала от Петра Порошенко немедленно снять блокировку с российских сайтов и СМИ. Об этом заявила эксперт HRW по Украине Тани Купер.

"Это еще один пример того, с какой легкостью президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс на Украине", - цитирует эксперта официальный сайт HRW. "Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это циничная, политически мотивированная атака на право на информацию, затрагивающая миллионы украинцев, их личную жизнь и профессиональную деятельность", – заявила Купер.