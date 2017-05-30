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Политика

Напавшему на Путина Порошенко в голову ударил национализм

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Историк из Российской Академии Наук прокомментировал скандальное заявление Петра Порошенко о том, что Владимир Путин "похитил" у его страны княгиню Анну Ярославну. По мнению эксперта, украинскому президенту просто "ударил в голову национализм".
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По словам доктора исторических наук,главного научного сотрудника Института российской истории РАН Владимира Лаврова, заявления Порошенко безосновательны, так как во времена княгини Анны Ярославны еще не было деления на русских и украинцев, передает Life.ru.

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Ученый отметил, что украинский президент – националист, а потому он классифицирует историю по национальному признаку. "Есть выражение "моча в голову ударила". Вот некоторым национализм ударяет, как моча, в голову", – заметил Лавров.

Он также подчеркнул, что общее прошлое должно бы объединять, а не разобщать народы. "Был единый русский народ, так что Ярославна русская. Она относится и к современной России, и к Украине, и к Франции, так что делить тут нечего, это наше замечательное прошлое – оно должно объединять", – заключил историк.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также прокомментировал заявление украинского лидера. "Господин Порошенко, по-моему, готов носить любую маску и выглядеть как идиот, лишь бы только продолжать поддерживать хоть как-нибудь антироссийскую истерию", – приводит его слова Russia Today. Климов также добавил, что президент Украины запомнится миру как неприятный персонаж.

Напомним, ранее Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в "похищении" княгини Анны Ярославны. "Исторически мы были частью Европы. Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", – заявил украинский лидер в обращении по случаю ратификации Нидерландами СА Украины и ЕС. 

Автор: Светлана Сидорчук30 мая 2017, 21:15

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