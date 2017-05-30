Напавшему на Путина Порошенко в голову ударил национализм

Историк из Российской Академии Наук прокомментировал скандальное заявление Петра Порошенко о том, что Владимир Путин "похитил" у его страны княгиню Анну Ярославну. По мнению эксперта, украинскому президенту просто "ударил в голову национализм".

По словам доктора исторических наук,главного научного сотрудника Института российской истории РАН Владимира Лаврова, заявления Порошенко безосновательны, так как во времена княгини Анны Ярославны еще не было деления на русских и украинцев, передает Life.ru.

Ученый отметил, что украинский президент – националист, а потому он классифицирует историю по национальному признаку. "Есть выражение "моча в голову ударила". Вот некоторым национализм ударяет, как моча, в голову", – заметил Лавров.

Он также подчеркнул, что общее прошлое должно бы объединять, а не разобщать народы. "Был единый русский народ, так что Ярославна русская. Она относится и к современной России, и к Украине, и к Франции, так что делить тут нечего, это наше замечательное прошлое – оно должно объединять", – заключил историк.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также прокомментировал заявление украинского лидера. "Господин Порошенко, по-моему, готов носить любую маску и выглядеть как идиот, лишь бы только продолжать поддерживать хоть как-нибудь антироссийскую истерию", – приводит его слова Russia Today. Климов также добавил, что президент Украины запомнится миру как неприятный персонаж.

Напомним, ранее Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в "похищении" княгини Анны Ярославны. "Исторически мы были частью Европы. Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", – заявил украинский лидер в обращении по случаю ратификации Нидерландами СА Украины и ЕС.

