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Политика

Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro
Инициированное Киевом возможное прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с Россией вызовет мигрантский кризис. В первую очередь, по мнению экспертов, это политическое решение негативно отразится на гражданах Украины, которые останутся без работы.
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Замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев считает, что для нынешних украинских властей социальные последствия их решений "не важны по определению". По его словам, для них на первый план выходят финансовые и геополитические составляющие.

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В частности, инициируемое секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Турчиновым и спикером Верховной рады Андреем Парубием решение об отмене железнодорожного пассажирского сообщения с Россией ломает украинцам логистику передвижения. Особенно оно ударит по тем гражданам, которые ездят на заработки в Россию, передает ФБА "Экономика сегодня". При этом политолог привел красноречивую статистику.

"Только по официальным данным, в России работают порядка трех миллионов мигрантов с Украины, на самом деле их порядка пяти миллионов", – говорит Суздальцев. При этом каждый примерно раз в три-четыре месяца ездит домой, чтобы привезти семье деньги.

По статистике, 80% из них пользуются именно железной дорогой. Траты на новые пути передвижения будут существенно выше. Поэтому, считает эксперт, многим мигрантам работать в России станет невыгодно и они вернутся на родину. "Ситуацией традиционно воспользуется Белоруссия, предоставив коридоры для проезда по своей территории, но там украинцев "выпотрошат" пограничники", - полагает политолог.

"Возвращение даже части мигрантов сильно ударит по экономике страны, снизив денежные поступления, а также повысит социальную напряженность – работы на родине вернувшиеся граждане не найдут", – говорит Суздальцев. Он считает, это позволит Киеву обвинить Россию в том, что наша страна якобы "выдавливает" украинских мигрантов. А также станет поводом в очередной раз попросить у Запада деньги на решение внутриполитических проблем.

В свою очередь украинский политолог Олег Соскин считает, что инициатива Киева продолжает абсурдные нововведения местной власти. "Уже ничему не удивляешься, но решения становятся безумными, неадекватными: и по соцсетям, и по другим вопросам", – цитирует эксперта НСН.

"Видимо, сейчас будет какой-то удар по пассажирским перевозкам нанесен… Никому не хочется перейти черту насилия, но кто-то ее перейдет. Никто из протестных сил не хочет это делать первым, но все к этому идет", – отметил политолог. По словам Соскина, западные публичные деятели поощряют Порошенко, его группу и провоцируют к подобным действиям.

Напомним, Киев планирует перекрыть железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля этого года. Это делается под предлогом нежелания компании "Российские железные дороги" прекратить пассажирские перевозки из Донецка, что украинские власти сочли нарушением суверенитета своего государства.

Между тем, как показал опрос "Рамблера", за последние три месяца отношение россиян к украинцам изменилось в лучшую сторону. В настоящее время положительно к украинцам относятся 20% россиян, тогда как в феврале текущего года этот показатель составлял только 12%.

На вопрос "Как вы в настоящее время относитесь к украинцам?" вариант "негативно" выбрали 18% граждан (в феврале – 28%), "скорее плохо, чем хорошо" – 15% (в феврале – 17% респондентов). "Скорее хорошо, чем плохо" сейчас относятся к украинцам 19% граждан, а в феврале – 14% респондентов. Ответ "мне на них все равно" выбрали 28% респондентов в мае и 25% респондентов в феврале 2017 года. Совокупно в двух опросах участие приняли более 35 тысяч граждан.

Автор: Людмила Фоканова25 мая 2017, 12:21

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