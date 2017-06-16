Госдума улучшит качество принимаемых законов
Экспертный совет по законотворчеству будет оценивать уже внесенные в Думу инициативы, а новый отдел в правовом управлении поможет писать законы новичкам, рассказал спикер. В Совет войдут представители бизнеса, высших учебных заведений и сами депутаты, добавил Вячеслав Володин. Всего – порядка 25 человек, которые будут готовить свои рекомендации к уже внесенным в Думу депутатским инициативам, а также к законопроектам правительства, Верховного суда, региональных парламентов.
Помогать Совет будет по самым различным вопросам — бюджетной, налоговой, тарифной политике, по вопросам гражданского права, отметил спикер. Уже известно, что в новую структуру войдут первый вице-спикер Александр Жуков, глава бюджетного комитета Андрей Макаров, глава комитета по законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев, а также глава аграрного комитета Владимир Кашин и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев.
Другая структура – отдел по сопровождению законодательных инициатив – поможет депутатам, в том числе новичкам, написать качественные законы. Никакой обязательности в согласовании готовящихся документов с отделом быть не может, он создается лишь для того, "чтобы расширить опции по оказанию помощи", уточнил спикер Думы.
О необходимости повысить качество вносимых законопроектов Вячеслав Володин заявил еще в начале этого года. Он инициировал поправки в регламент, в том числе вводящие дополнительные ограничения для резонансных документов. Они рекомендуют депутатам предварительно уведомлять свои фракции о вносимых инициативах. Поправки появились после того, как депутаты внесли целый ряд спорных законопроектов, в том числе поправки в закон о полиции, разрешающие применение оружия в толпе, которые затем авторам пришлось отозвать.
Напомним, что по инициативе Вячеслава Володина Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла шаги, направленные на повышение эффективности работы и качества принимаемых законов. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы они могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого законопроекта.
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