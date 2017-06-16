Госдума улучшит качество принимаемых законов

Госдума продолжает борьбу за повышение качества принимаемых законопроектов. Как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, на Охотном ряду появятся две новые структуры, которые призваны улучшить законодательные инициативы.

Экспертный совет по законотворчеству будет оценивать уже внесенные в Думу инициативы, а новый отдел в правовом управлении поможет писать законы новичкам, рассказал спикер. В Совет войдут представители бизнеса, высших учебных заведений и сами депутаты, добавил Вячеслав Володин. Всего – порядка 25 человек, которые будут готовить свои рекомендации к уже внесенным в Думу депутатским инициативам, а также к законопроектам правительства, Верховного суда, региональных парламентов.

Помогать Совет будет по самым различным вопросам — бюджетной, налоговой, тарифной политике, по вопросам гражданского права, отметил спикер. Уже известно, что в новую структуру войдут первый вице-спикер Александр Жуков, глава бюджетного комитета Андрей Макаров, глава комитета по законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев, а также глава аграрного комитета Владимир Кашин и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев.

Другая структура – отдел по сопровождению законодательных инициатив – поможет депутатам, в том числе новичкам, написать качественные законы. Никакой обязательности в согласовании готовящихся документов с отделом быть не может, он создается лишь для того, "чтобы расширить опции по оказанию помощи", уточнил спикер Думы.





О необходимости повысить качество вносимых законопроектов Вячеслав Володин заявил еще в начале этого года. Он инициировал поправки в регламент, в том числе вводящие дополнительные ограничения для резонансных документов. Они рекомендуют депутатам предварительно уведомлять свои фракции о вносимых инициативах. Поправки появились после того, как депутаты внесли целый ряд спорных законопроектов, в том числе поправки в закон о полиции, разрешающие применение оружия в толпе, которые затем авторам пришлось отозвать.

Напомним, что по инициативе Вячеслава Володина Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла шаги, направленные на повышение эффективности работы и качества принимаемых законов. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы они могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого законопроекта.