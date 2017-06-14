Госдума широко обсудит защиту прав дольщиков

В нижней палате парламента предложили провести парламентские слушания по теме защиты прав обмануты участников долевого строительства. Обсуждение соответствующего законопроекта состоится в начале следующего месяца.



Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, идея провести парламентские слушания по этой теме появилась с тем, что такие предложения озвучивались уже неоднократно. С учетом этого, сказал председатель нижней палаты, "необходимо проведение больших парламентских слушаний"

Это, по словам Володина необходимо "с тем, чтобы потом иметь возможность уже учесть предложение, прозвучавшее в рамках парламентских слушаний, ко второму чтению законопроекта", – сказал он, отметив, что они состоятся в понедельник, 3 июля.