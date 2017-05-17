Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

В Госдуме наведут порядок с депутатскими инициативами

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Инициатива внести в думский регламент норму об обязанности депутатов уведомлять фракцию о своих законопроектах не ограничивает парламентариев в их статусе. В интересах самого депутата убедить коллег по фракции поддержать его инициативу, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Соответствующие поправки были подготовлены комитетом по регламенту и организации работы Госдумы и официально внесены на рассмотрение нижней палаты парламента. "Это никак не ущемляет полномочия депутата", - подчеркнул Володин, не согласившись с предположением, что таким образом на пути законодательной инициативы ставится некий барьер.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Новое правило спикер назвал лишь определенной процедурой. "Это не принцип, разрешительный или запретительный. Депутат вступил во фракцию, и это налагает на него обязанности. Он будет обязан либо уведомить фракцию, устно или письменно, либо выйти из фракции", – пояснил "Интерфаксу" спикер Госдумы.

По словам Володина, если депутат собирается серьезно относиться к законотворчеству, он должен понимать, что ему необходимо набрать большинство голосов в Госдуме для принятия законопроекта и первые его единомышленники – это коллеги по фракции. Именно поэтому в интересах самого депутата убедить коллег по фракции поддержать его инициативу. "А когда он не собирается их убеждать, с ними разговаривать, то они даже не знают о его инициативе, и она имеет в этом случае меньше шансов быть поддержанной", – считает председатель Госдумы.

"Даже в том случае, когда фракция не захочет поддерживать законопроект депутата, он свое дело сделал – уведомил коллег – и далее идет по процедуре, то есть вносит документ в Госдуму", – заключил Володин.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Напомним, что по инициативе Вячеслава Володина Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла шаги, направленные на повышение эффективности работы парламента. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы они могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.

Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.

Автор: Александр Комаров17 мая 2017, 19:46

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