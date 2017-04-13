Дума и кабмин оценят эффективность законопроектов
В случае принятия поправок, законопроекты в экономической и предпринимательской сфере после прохождения ими второго чтения по решению профильного комитета направляются на Совет Госдумы. Он, в свою очередь, может принять решение о том, чтобы направить такой законопроект на оценку регулирующего воздействия в правительство, рассказал Жуков.
Вице-спикер отметил, что после того как эта оценка будет получена, она также в обязательном порядке будет рассмотрена на заседании Госдумы. "Думаю, что такая процедура позволит значительно более объективно оценивать последствия принятия, особенно экономические и социальные, тех или иных законопроектов", – добавил Жуков.
Поправки в регламент Госдумы предполагают и другие нововведения. "Если на законопроект имеется заключение правительства, в этом случае в обязательном порядке заслушивается представитель правительства, который оглашает эти заключения", – сообщил вице-спикер. Кроме того, по его словам, поправками определяется порядок создания экспертных советов при заместителях председателя Госдумы.
Ранее Дума приняла решения о привлечении экспертов к оценке принимаемых законов, а также о проведении социологических исследований с целью выяснить отношение граждан к законотворческой деятельности. Также Госдума обратилась к правительству с просьбой провести ревизию устаревших законопроектов, которые кабинет министров внес на рассмотрение палаты.
Члены рабочей группы, занимающейся улучшением законотворческой работы, также внесли предложение о том, чтобы законопроекты депутатов сначала проходили через фильтры соответствующих фракций, которые дадут им оценку и помогут юридически правильно оформить будущие законы.
В декабре 2016 года спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по совершенствованию механизмов законопроектной деятельности. Активное участие в ней приняли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, глава комитета по регламенту и организационной работе Ольга Савастьянова, председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев, а также представители правового управления нижней палаты парламента. Вице-спикер палаты Иван Мельников возглавил эту группу.
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