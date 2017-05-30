Порошенко обвинил Путина в похищении

Петр Порошенко возмущен словами Владимира Путина о княжне Анне. Украинский лидер обвинил президента России в похищении.

"Исторически мы были частью Европы. Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", – заявил Порошенко в обращении по случаю ратификации Нидерландами СА Украины и ЕС.

При этом президент Украины не забыл обвинить Москву в различных бедах Киева. По словам Порошенко, Кремль якобы прилагал максимум усилий для того, чтобы сделать невозможной ратификацию Соглашения об ассоциации и остановить курс Украины на воссоединение с Европой. "Кремль, пораженный хронической украинофобией, пакостил нам на каждом шагу", – цитирует "112.ua" украинского лидера.

Как писали Dni.Ru, в понедельник, 29 мая, глава Франции Эммануэль Макрон во время беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что отношения между странами начались с зарубежной поездки императора Петра I. На это российский лидер добавил, что фактически государства "дружат" еще с бракосочетания княжны Анны и короля Генриха I.

@ryabtchuk_roman Анна даже если и Киевская, то никак не украинская. А Киев- мать городов русских. — Иванова (@F_Dusyia) 30 мая 2017 г.

В администрации украинского президента тут же возмутились заявлением Владимира Путина. В Киеве отметили, что королева Франции не могла быть родом из Москвы, так как этого города в то время вообще не существовало. Однако Путин не говорил о том, что русская княжна Анна родилась в Москве, поэтому непонятно, с чем пытаются спорить украинские эксперты.