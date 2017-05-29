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Политика

Раскрыт секрет мятых костюмов Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Эксперты выдвинули свои версии того, почему президент Украины Петр Порошенко часто появляется на публике в весьма непрезентабельном виде. По их мнению, в том, что у главы государства всегда мятые и сидящие не по размеру костюмы, виновата протокольная служба и первая леди.
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"Поверьте мне, служба протокола несет ответственность за то, чтобы при сумасшедшей занятости у президента была сменная одежда и висело, как минимум, пять выглаженных костюмов на борту его самолета. У нашего с вами президента плохо работает протокольная служба", – цитирует украинское издание "Страна" специалиста по этикету и дипломатическому протоколу Наталью Адаменко.  

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Эксперт также подчеркнула, что за презентабельность внешнего вида Порошенко должна следить и его супруга Марина. Кроме того, Адаменко отметила, что украинскому лидеру необходимо начать пользоваться услугами портных – только в этом случае его костюмы будут хорошо сидеть, не мяться и не расползаться на животе. "Индивидуальный пошив – это мой совет для Порошенко", – добавила эксперт. 

В свою очередь, источник из государственной охраны прокомментировал слухи о том, что украинский лидер носит под костюмами бронежилет, который и создает эффект того, что костюм подобран не по размеру. По словам эксперта, Порошенко не надевает специальную защиту. 

"Обычно для таких целей используют бронежилет в виде костюмной жилетки. И, кстати, чем выше класс защиты, тем толще пулезащитный пакет, тем сложнее скрыть бронежилет под одеждой", – пояснил он. 

Автор: Леся Быкова29 мая 2017, 20:17

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