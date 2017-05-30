Слова Путина в Париже вызвали возмущение Киева

В администрации украинского президента возмутились заявлением главы российского государства Владимира Путина о том, что французско-русские отношения начались с брака княжны Анны и короля Генриха I в 1051 году. В Киеве отметили, что королева Франции не могла быть родом из Москвы, так как этого города в то время вообще не существовало.

Замглавы киевской администрации Дмитрий Шимкив обратился к французам на своей странице в социальной сети Facebook. Он обвинил российского президента в том, что он их якобы "хотел запутать".

"Анна Киевская, королева Франции, родом из Киева, а не из Москвы, так как Москвы тогда еще не существовало", – написал Дмитрий Шимкив. "Обратите внимание, что именно украинское сообщество во Франции почитает память Анны в городе Санлисе, где она основала монастырь", – отметил он.

Также Шимкив подчеркнул, что во время коронации французских монархов использовалось Евангелие, принадлежащее княжне Анне. Супруга Генриха I получила эту книгу от своего отца, киевского князя Ярослава Мудрого.

Украинские пользователи Сети активно поддержали позицию Дмитрия Шимкива. "А яйцам ли курицу учить? Анна Киевская в 1051 уже повезла печатные книги в "еуропку", когда Москва еще лет 100 в звериных дебрях пребывала", – написал shadowshadow301 в социальной сети Twitter.

@ryabtchuk_roman Анна даже если и Киевская, то никак не украинская. А Киев- мать городов русских. — Иванова (@F_Dusyia) 30 мая 2017 г.

Однако даже среди украинцев нашлись те, кто не согласился с точкой зрения чиновника. "Если я не ошибаюсь, в то время страна называлась Киевская Русь? Тогда не существовало ни Украины, ни России", – написал Денис Курганский.

Напомним, во время беседы с президентом России Владимиром Путиным глава Франции Эммануэль Макрон отметил, что отношения между странами начались с зарубежной поездки императора Петра I. В свою очередь российский лидер сказал, что фактически государства "дружат" еще с бракосочетания княжны Анны и короля Генриха I. Примечательно, что российский лидер не говорил о том, что русская княжна Анна родилась в Москве, поэтому непонятно, с чем пытаются спорить украинские эксперты.