Киев запретит украинцам связь с россиянами
Верховная рада готова рассмотреть инициативу директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, предложившего согражданам навсегда забыть о родственниках из России. По его мнению, это угроза национальной безопасности, пишет газета "Известия".
Созданный при Викторе Ющенко в 2008 году Украинский институт национальной памяти активизировался после государственного переворота в Незалежной. Заявляя о "восстановлении справедливой истории украинской нации" как о своей главной миссии, он героизирует националистов, в том числе пособников немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а также проповедует откровенную русофобию и антисоветчину.
По словам собеседника "Известий" из Рады, инициатива прорабатывается, но нужно учесть много нюансов. Кроме того, следует понимать, что "слова Вятровича – вброс с несколько завышенным градусом, чтобы потом можно было принять законопроект в более мягкой форме".
"Прочь от Москвы! (...) Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, в конце концов, даже родственные связи), будет использовано против нас", – написал директор Украинского института национальной памяти на своей странице в Facebook.
Немногим позже Вятрович напомнил, что Украина "воюет" с Россией. "Они хотят жить так, как будто не происходит ничего особенного, что могло бы повлиять на их личную жизнь. Отсюда такое неприятие любых ограничений (фестивалей с российскими спонсорами, выступлений исполнителей или соцсетей)", – пояснил он.
Несмотря на истерику главного хранителя украинской истории, официальный Киев не разорвал дипломатические отношения с Москвой, военное положение не введено (таковым нельзя считать так называемую АТО). Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной остается действующим.
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