Киев запретит украинцам связь с россиянами

Владимир Вятрович считает, что российские родственники несут опасность украинской нации. Не исключено, что инициатива станет очередным действующим законом.

Верховная рада готова рассмотреть инициативу директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, предложившего согражданам навсегда забыть о родственниках из России. По его мнению, это угроза национальной безопасности, пишет газета "Известия".

Созданный при Викторе Ющенко в 2008 году Украинский институт национальной памяти активизировался после государственного переворота в Незалежной. Заявляя о "восстановлении справедливой истории украинской нации" как о своей главной миссии, он героизирует националистов, в том числе пособников немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а также проповедует откровенную русофобию и антисоветчину.



По словам собеседника "Известий" из Рады, инициатива прорабатывается, но нужно учесть много нюансов. Кроме того, следует понимать, что "слова Вятровича – вброс с несколько завышенным градусом, чтобы потом можно было принять законопроект в более мягкой форме".



"Прочь от Москвы! (...) Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, в конце концов, даже родственные связи), будет использовано против нас", – написал директор Украинского института национальной памяти на своей странице в Facebook.

Немногим позже Вятрович напомнил, что Украина "воюет" с Россией. "Они хотят жить так, как будто не происходит ничего особенного, что могло бы повлиять на их личную жизнь. Отсюда такое неприятие любых ограничений (фестивалей с российскими спонсорами, выступлений исполнителей или соцсетей)", – пояснил он.

Несмотря на истерику главного хранителя украинской истории, официальный Киев не разорвал дипломатические отношения с Москвой, военное положение не введено (таковым нельзя считать так называемую АТО). Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной остается действующим.

