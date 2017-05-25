Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Ralf Hirschberger
Главный итог президентства Петра Порошенко за три прошедших года – это увеличения его капиталов в семь раз на фоне продолжающей полыхать гражданской войны. Об этом заявил политолог, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
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По его словам, правление Порошенко характеризуется полной деградацией государства, подавлением свобод граждан и созданием режима военно-полицейской диктатуры на Украине. "Лично для Порошенко итог заключается в том, что он семикратно увеличил свои капиталы, паразитируя на должности президента Украины", – сказал эксперт в комментарии изданию "ПолитНавигатор".

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Коротченко отметил, что реальной отдачи для обороноспособности Украины при этом нет. Он вспомнил скандальный эпизод с флагманом флота Незалежной "Гетман Сагайдачный", который прошел ремонт на принадлежащем Порошенко заводе, однако практически сразу после этого вновь вышел из строя. "Это плевок в лицо всей Украине. Вот такой президент-олигарх", – добавил главред "Национальной обороны".

Аналитик выразил сомнение, что Порошенко досидит до конца своих полномочий, которые заканчиваются в 2019 году. "А если досидит, то это будет дальнейший крах, дезинтеграция Украины. Это паразит, вампир, который высасывает из страны все соки в свой личный карман. В том числе, за счет того, что бракованная техника и вооружение поставляются в ВСУ, а деньги идут в карман Порошенко", – резюмировал Коротченко.

Напомним, ранее США отказались безвозмездно выделять деньги режиму Порошенко на поддержку его армии. Как сообщил глава управления по администрированию и бюджету Белого дома Мик Малвейни, соответствующая помощь Украине будет теперь предоставляться в форме кредитов. "Вместо передачи кому-то 100 миллионов долларов мы можем предоставить кредитные гарантии в меньшем объеме, на которые на самом деле можно будет приобрести больше", – пояснил он.


Впрочем, в детали работы новой схемы чиновник вдаваться пока не стал. По его словам, над ними в данный момент работает Госдепартамент. Кроме Украины, бесплатную военную помощь в 2018-м финансовом году предполагается прекратить таким странам, как Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины и Украина. Преференции будут сохранены для Египта и Израиля.

С начала конфликта в Донбассе в 2014 года на поддержку украинской армии США ежегодно выделяли Украине до 300 миллионов долларов. Теперь Киеву придется находить финансирование самостоятельно.

Автор: Иван Поляков25 мая 2017, 17:36

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