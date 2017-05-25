Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев

Главный итог президентства Петра Порошенко за три прошедших года – это увеличения его капиталов в семь раз на фоне продолжающей полыхать гражданской войны. Об этом заявил политолог, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, правление Порошенко характеризуется полной деградацией государства, подавлением свобод граждан и созданием режима военно-полицейской диктатуры на Украине. "Лично для Порошенко итог заключается в том, что он семикратно увеличил свои капиталы, паразитируя на должности президента Украины", – сказал эксперт в комментарии изданию "ПолитНавигатор".

Коротченко отметил, что реальной отдачи для обороноспособности Украины при этом нет. Он вспомнил скандальный эпизод с флагманом флота Незалежной "Гетман Сагайдачный", который прошел ремонт на принадлежащем Порошенко заводе, однако практически сразу после этого вновь вышел из строя. "Это плевок в лицо всей Украине. Вот такой президент-олигарх", – добавил главред "Национальной обороны".

Аналитик выразил сомнение, что Порошенко досидит до конца своих полномочий, которые заканчиваются в 2019 году. "А если досидит, то это будет дальнейший крах, дезинтеграция Украины. Это паразит, вампир, который высасывает из страны все соки в свой личный карман. В том числе, за счет того, что бракованная техника и вооружение поставляются в ВСУ, а деньги идут в карман Порошенко", – резюмировал Коротченко.

Напомним, ранее США отказались безвозмездно выделять деньги режиму Порошенко на поддержку его армии. Как сообщил глава управления по администрированию и бюджету Белого дома Мик Малвейни, соответствующая помощь Украине будет теперь предоставляться в форме кредитов. "Вместо передачи кому-то 100 миллионов долларов мы можем предоставить кредитные гарантии в меньшем объеме, на которые на самом деле можно будет приобрести больше", – пояснил он.





Впрочем, в детали работы новой схемы чиновник вдаваться пока не стал. По его словам, над ними в данный момент работает Госдепартамент. Кроме Украины, бесплатную военную помощь в 2018-м финансовом году предполагается прекратить таким странам, как Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины и Украина. Преференции будут сохранены для Египта и Израиля.

С начала конфликта в Донбассе в 2014 года на поддержку украинской армии США ежегодно выделяли Украине до 300 миллионов долларов. Теперь Киеву придется находить финансирование самостоятельно.

