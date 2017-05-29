Трамп приготовил Порошенко "неожиданный подарок"

Администрация президента США Дональда Трампа вновь решила заняться решением украинского конфликта. Однако главу государства Петра Порошенко ничего хорошего при этом не ждет, так как американцы планируют возобновить мирные переговоры с Кремлем.

За реализацию подобной идеи якобы отвечает госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, глава внешнеполитического ведомства уже обсудил инициативу Дональда Трампа на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Также сообщается, что в Соединенных Штатах запущен мощный межведомственный процесс для разработки новой переговорной стратегии. При этом в дискуссии также участвует штаб вице-президента США Майкла Пенса.

"Идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить мирные переговоры по примеру тех, в которых участвовала администрация (президента Барака. – Прим. Ред.) Обамы в прошлом году, но уже в надежде на то, что новые обстоятельства и личности приведут к более продуктивным результатам", – передают сотрудники издания. При этом источники утверждают, что сейчас эта инициатива находится лишь на ранней стадии развития.

Среди членов Госдепартамента будет выбран специальный человек, ответственный за переговоры с Кремлем в контексте украинского конфликта. В частности, этот дипломат будет поддерживать связь с помощником президента России Владиславом Сурковым. Добавим, что в администрации Барака Обамы этим человеком была помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

"Трамп вернулся и подает сигнал Кремлю": СМИ в США обсуждают странные красные вспышки в окнах Белого дома

pic.twitter.com/89TYVuu512 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 мая 2017 г.

Напомним, ранее киевские власти решили создать новую коалицию с США, Германией, Францией и другими странами Европы, тем самым вытеснив Россию из процесса международных переговоров. Тем не менее, эксперты сошлись во мнении, что лидеры стран не заинтересованы в создании организации такого формата, так как это стало бы фактическим признанием непричастности России к вооруженному конфликту на Донбассе.