Порошенко исполнил мечту Януковича

Президентство Петра Порошенко оценивали как катастрофу для Украины. Однако эксперты пришли к неожиданному выводу: он стал успешным политическим управленцем, фактически подмяв под себя страну и устранив многие угрозы для собственной власти.

Аналитики оценили три года правления Петра Порошенко. Главный итог первых двух лет характеризуется фразой "спасибо, что живой" – украинский лидер мог только радоваться тому, что уцелел физически и сохранил свой пост. Зато за третий год ему удалось взять всю страну под свой контроль.

Порошенко подвинул олигархов, без помощи которых конкуренты не смогут организовать финансирование своих избирательных кампаний. К примеру, буквально на днях Игорь Коломойский покинул наблюдательный совет "Укрнафты" – государственной компании, контролируемой группой "Приват", напоминает газета "Взгляд". Также президенту удалось приручить националистов: они выступают строго по его команде (есть мнение, что "блокада Донбасса", по поводу которой Петро Алексеевич якобы дюже гневался, с самого начала им же и контролировалась). Да и Верховная рада, хоть и поскрипывая, принимает нужные ему законы.

Что касается евроинтеграции, то и здесь формально Порошенко удалось достичь исключительных успехов. Он подписал соглашение об ассоциации с ЕС и добился либерализации визового режима. Безусловно, все это – заслуга не Порошенко, а самого Евросоюза: "безвиз" никак нельзя было подписывать со страной, находящейся в состоянии внутреннего конфликта и не контролирующей значительную часть госграницы. А стало это возможным исключительно по итогам борьбы внутри европейской элиты.

В то же время все эти достижения действительно формальны. Во-первых, получен не "безвиз", а упрощенный режим для туристических поездок. А соглашение об ассоциации и либерализация визового режима не дают перспектив полноценного членства в ЕС и присоединения к Шенгенским соглашениям.

Не выполнил Порошенко следующих обещаний: не закончил войну, не восстановил территориальную целостность и не наладил (а наоборот полностью разладил) отношения с Россией. Конфликт не то чтобы заморожен, но, во всяком случае, не разрешается. Минские соглашения полностью провалены, и их гаранты сами не знают, как выходить из тупика, мешающего их бизнесу с Россией. Поэтому в ближайшее время следует ожидать снижения интереса мировой общественности к донбасскому конфликту, считает автор статьи.

По мнению главы российского холдинга Minchenko consulting Евгения Минченко, Порошенко достиг того, о чем мечтал Янукович. Он стал олигархом номер один, монополизировал все ветви власти и силовой ресурс, фактически уничтожил оппозицию и стал рукопожатным на Западе.

В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отмечает, что за три года Порошенко ухитрился из условно легитимного (для Кремля) президента превратиться в нелегитимного, с которым и говорить не о чем. Он это понял, потому и позволяет себе наглый тон в отношении Путина. Порошенко осознал, что в Москве с ним считаться все равно не будут – он списан.