Порошенко исполнил мечту Януковича

Аналитики оценили три года правления Петра Порошенко. Главный итог первых двух лет характеризуется фразой "спасибо, что живой" – украинский лидер мог только радоваться тому, что уцелел физически и сохранил свой пост. Зато за третий год ему удалось взять всю страну под свой контроль.

Порошенко подвинул олигархов, без помощи которых конкуренты не смогут организовать финансирование своих избирательных кампаний. К примеру, буквально на днях Игорь Коломойский покинул наблюдательный совет "Укрнафты" – государственной компании, контролируемой группой "Приват", напоминает газета "Взгляд". Также президенту удалось приручить националистов: они выступают строго по его команде (есть мнение, что "блокада Донбасса", по поводу которой Петро Алексеевич якобы дюже гневался, с самого начала им же и контролировалась). Да и Верховная рада, хоть и поскрипывая, принимает нужные ему законы.

