ЕС превратил Украину в фашистское государство

Запрет Георгиевской ленточки и российских соцсетей, призывы к расстрелу оппозиции и простреленные конечности отказавшихся кричать "Слава Украине!" – это сегодняшняя украинская реальность. Добавьте к этому закон, запрещающий критиковать украинских фашистов 1930-1940 годов – и вы получаете нацистское государство. Которое существует при молчаливом потворстве Брюсселя, заключают западные СМИ.

Когда горстка народных депутатов осмелилась протестовать против запрета Георгиевской ленточки, член Рады Юрий Береза, одетый в военный камуфляж, заявил с трибуны о желании "взять в руки пулемет и расстрелять этих гадов".

Если бы призыв расстрелять оппозицию прозвучал в российской Думе, от сторонника Марин Ле Пен или Дональда Трампа, это вызвало бы появление воинственных заголовков в западных газетах. Если бы это был политик какой-либо африканской или азиатской страны, то такое заявление назвали бы "опасным отсутствием политической культуры". А вот крики украинского нардепа вызвали нулевую реакцию, пишет Бьёрн Дитлеф Нистад в статье для норвежского портала Steigan.no.

Автор вспоминает о таксисте, которому охранники украинского политика прострелили ноги – только за то, что он говорил по-русски и отказался произнести националистическое приветствие. "Можно ли представить себе, что СМИ будут так же молчаливы, если бы охранники известного российского политика расстреляли таксиста, который, по их мнению, был недостаточно патриотичен, например, потому что отказался одобрить воссоединение Крыма с Россией?", - задается вопросом Нистад.

На Украине принят закон, в соответствии с которым критика фашистов 30-40 годов является уголовным преступлением. Более того – лица, которые во время Второй мировой войны они объявлены национальными героями.

"Почему же СМИ не комментируют эти законы так, как они постоянно комментируют российские законы об обязательной регистрации политических организаций, финансируемых из-за границы? И почему появляются такие комментарии? Потому что Россия, как почти все другие страны, включая Норвегию, имеет законы, ограничивающие иностранное финансирование политической деятельности? Или потому что фашизм в действительности является частью государственной идеологии Украины?", – пишет норвежский аналитик. А тот факт, что СМИ Норвегии во главе с финансируемой государством радиокорпорацией NRK отказываются сообщать об этом, автор называет дезинформацией.

По итогам Второй мировой войны было решено, что фашизм не должен иметь поддержки в европейских странах. Однако сегодня Европа, по сути, молчаливо одобряет фашизм на Украине, приходит к выводу Нистад.

Да и сами западные страны в этом плане, мягко говоря, не без греха. В дело обработки европейских умов включился Facebook. Незадолго до президентских выборов во Франции администрация соцсети удалила 30 тысяч страниц – под предлогом борьбы с распространением фальшивых новостей через поддельные аккаунты. Как ни странно, эти меры коснулись по большей части страниц, которые были связаны с направленными против Эммануэля Макрона политическими течениями.

Уже после выборов были заблокированы или удалены еще несколько страниц активистов. Это коснулось француза Тьерри Борна, Хоакина Флореса из Fort Russ (одно из главных независимых альтернативных СМИ на английском языке о событиях в Донбассе и Сирии), работающего с тем же Fort Russ аналитика Эдуарда Попова.

Впечатляющие успехи в деле продвижения "демократии" демонстрирует Польша. За выступления против НАТО уже год сидит в тюрьме Матеуш Пискорский. Причем ему так и не предъявили обвинения, а изначальный срок временного заключения в 3 месяца продлевали уже пять раз. Доказательств шпионской деятельности Пискорского, естественно, так и не найдено, отмечает французское издание AgoraVox.

"Все это напоминает диктатуру, скажете вы? Невозможно! Ведь Польша входит в ЕС, а он – воплощение демократии… Позволим читателям самим оценить демократичность Европы, одно из государств-членов которой ведет себя подобным образом. Сегодня Польша, а завтра? Франция? Бельгия? Сегодня их черед, а завтра, быть может, наступит ваш", – заключают французы.

