ЕС превратил Украину в фашистское государство

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Вторник 23 мая
Лента новостей
15:31
Из КНДР в Южную Корею вырвался НЛО
15:29
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
15:24
Трогательный танец Нагиева и Яковлевой
15:19
Партнера Навки застукали с Климовой
15:12
Поведение неотесанного жениха на свадьбе привело в негодование Сеть
14:58
В честь "Спартака" создали красно-белый iPhone
14:47
Глюк'оZу без нижнего белья упрекнули в пошлости
14:37
Пожилой пингвин утешился аниме после измены подруги (фото)
14:36
Киев принудил к бегству в Россию более миллиона украинцев
14:21
Африканцу успешно пересадили мужской орган
14:04
Гидрометцентр перечислил плюсы майских морозов
13:52
Жена Крутого ошеломила Канны прозрачным платьем
13:51
В торговом центре в Манчестере раздался хлопок
13:44
Ученые нашли способ вернуть старикам секс
13:39
В ФСБ рассекретили документы Владимира Ленина
13:34
Знаменитая актриса умерла в возрасте 93 лет
13:34
Фаворит шоу "Голос" показал новорожденного первенца
13:12
В Подмосковье в подъезде многоэтажки нашли тело 15-летнего юноши
13:02
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
12:44
Врачи сделали мужчине новое ухо из ребра матери
12:36
Бедность довела Утяшеву до крайности
12:33
Ежедневный стаканчик вина приводит к раку груди
12:28
Вскрылась связь Волочковой и Кейт Миддлтон
12:22
Центр Москвы перекроют из-за велопарада
12:16
В Севастополе покажут фильмы о войне
12:13
Лишенный награды программист получит приз от Mail.Ru
12:08
В Москве пассажиров автобуса эвакуировали из-за змеи
11:49
Зачем Мерзликин и Ходченкова полезли в ледяную воду
11:48
Пострадавшего в аварии на МКАД грудничка эвакуировал вертолет
11:37
Возлюбленный настоял на родах Водяновой
11:30
Из-за поступка Пугачевой у ее подруги вывалилась челюсть
11:29
У Павла Воли будет третий ребенок
11:23
У любовника Бузовой украли часы за 600 тысяч
11:18
Кто больше всего зарабатывает в России
11:16
Людей на концерте певицы Арианы Гранде взорвал шахид-подросток
11:13
За день мощам Николая Чудотворца поклонились 18 тысяч верующих
11:06
Собчак в купальнике показала изменившуюся фигуру
10:58
Названо имя нового начальника московского метро
10:57
Джеймса Кэмерона обвинили в краже "Титаника"
10:51
Разрушителей семей обяжут платить алименты и лишат детей
10:43
Серебренникова обыскивают из-за хищения миллионов
10:39
"МегаФон" предложил клиентам компенсацию за сбой
10:36
Агутин долго скрывал интересное положение Варум
10:27
Работавшему в Пентагоне русскому шпиону грозит 35 лет тюрьмы
10:21
В Лондоне эвакуируют вокзал
10:20
На одинокую Лолиту навалились новые проблемы
10:17
Притягивающий взгляды. Тест-драйв LEXUS NX 200 AWD
10:04
В московском метро в утренний час пик встали поезда
09:55
Грабитель напал на москвича ради пакета с едой
09:51
Мужчина умер через 48 часов после свадьбы
09:48
Любительское видео запечатлело настоящий НЛО
09:43
Елена Корикова изменила внешность
09:33
Ученые на практике доказали возможность размножения в космосе
09:25
Среди погибших при взрыве на концерте в Манчестере есть дети
09:16
44-летняя Мария Бутырская родила третьего ребенка
09:16
На Москву надвигается гроза
09:07
Юлия Самойлова о серьезных проблемах со здоровьем
09:00
Ученые нашли гены интеллекта
08:51
Раскрыт новый способ воровства с кредиток
08:48
Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой
08:37
Стивен Сигал переезжает на Дальний Восток
08:32
Семья Шурыгиной осталась без денег и работы
08:10
Знаменитая певица в ужасе от теракта на ее концерте в Британии
07:10
Неизвестный открыл стрельбу из жилого дома в Подмосковье
23:17
Беременная жена Диброва ошиблась с полом ребенка
22:29
Развод с Гусевым отразился на новых отношениях Феофилактовой
22:05
Разведчик Израиля разбился у границы Ливана
21:57
Избитый в Мексике россиянин вышел из комы
21:33
Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
21:32
Ядовитые змеи подрались на поле для гольфа (видео)
21:15
Онкобольная звезда "Дома-2" осталась без волос
21:12
Дорожные рабочие нашли мину на западе Москвы
21:01
На Южном Урале из воды вытащили гигантского мутанта
20:52
Бывшая жена требует от Потанина 850 млрд
20:49
Полиция Татуина разогнала протесты слезоточивым газом (видео)
20:44
"Единая Россия" проследит за прозрачностью коммунальных платежей
20:23
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
20:15
Собянин обречен на успех
20:04
Одетый в женское грабитель открыл стрельбу в центре Парижа
20:01
Известный гонщик умер после травмы головы
19:25
Москвичам пообещали "розовое лето"
19:21
Иудеи отметили День Победы по еврейскому календарю
19:07
В Стамбуле установили мемориальную доску послу Карлову
18:47
Жена грубо отказала Дональду Трампу в Израиле (видео)
18:36
Москвич прыгнул с третьего этажа за собакой
18:33
В детском саду воспитательница сломала ребенку ключицу
18:29
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
18:12
Юрий Колокольников напугал готовностью покинуть эту Землю
18:11
Калашникова отказалась от Шаляпина за 20 миллионов
17:56
Мужчины сокращают число образованных девушек
17:54
В Махачкале прохожие отбили ребенка у стаи собак
17:46
Трое школьников устроили погром на кладбище
17:37
Кожевникову пристыдили за связь с заграницей
17:37
Новая спутница бывшего мужа Бони похожа на Водонаеву
17:35
Украинцы для Польши хуже арабских мигрантов
17:29
В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца
17:23
В Домодедово задержали пассажира с кокаиновыми конфетами
17:10
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
17:03
В Сети опубликовали фото iPhone 7s и 7s Plus
17:02
Куклачев попал в черный список Украины
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца
Москвичам пообещали "розовое лето"
Лера Кудрявцева всех обманула
Политика

ЕС превратил Украину в фашистское государство

Фото: GLOBAL LOOK press
Запрет Георгиевской ленточки и российских соцсетей, призывы к расстрелу оппозиции и простреленные конечности отказавшихся кричать "Слава Украине!" – это сегодняшняя украинская реальность. Добавьте к этому закон, запрещающий критиковать украинских фашистов 1930-1940 годов – и вы получаете нацистское государство. Которое существует при молчаливом потворстве Брюсселя, заключают западные СМИ.
прочитано 918 раз

Когда горстка народных депутатов осмелилась протестовать против запрета Георгиевской ленточки, член Рады Юрий Береза, одетый в военный камуфляж, заявил с трибуны о желании "взять в руки пулемет и расстрелять этих гадов".

ПО ТЕМЕ

Обезумевший Киев издевается над 94-летним ветераном

Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"

Киев предупредил гостей "Евровидения" о России

Сюжеты Украина

Если бы призыв расстрелять оппозицию прозвучал в российской Думе, от сторонника Марин Ле Пен или Дональда Трампа, это вызвало бы появление воинственных заголовков в западных газетах. Если бы это был политик какой-либо африканской или азиатской страны, то такое заявление назвали бы "опасным отсутствием политической культуры". А вот крики украинского нардепа вызвали нулевую реакцию, пишет Бьёрн Дитлеф Нистад в статье для норвежского портала Steigan.no.

Автор вспоминает о таксисте, которому охранники украинского политика прострелили ноги – только за то, что он говорил по-русски и отказался произнести националистическое приветствие. "Можно ли представить себе, что СМИ будут так же молчаливы, если бы охранники известного российского политика расстреляли таксиста, который, по их мнению, был недостаточно патриотичен, например, потому что отказался одобрить воссоединение Крыма с Россией?", - задается вопросом Нистад.

На Украине принят закон, в соответствии с которым критика фашистов 30-40 годов является уголовным преступлением. Более того – лица, которые во время Второй мировой войны они объявлены национальными героями.

"Почему же СМИ не комментируют эти законы так, как они постоянно комментируют российские законы об обязательной регистрации политических организаций, финансируемых из-за границы? И почему появляются такие комментарии? Потому что Россия, как почти все другие страны, включая Норвегию, имеет законы, ограничивающие иностранное финансирование политической деятельности? Или потому что фашизм в действительности является частью государственной идеологии Украины?", – пишет норвежский аналитик. А тот факт, что СМИ Норвегии во главе с финансируемой государством радиокорпорацией NRK отказываются сообщать об этом, автор называет дезинформацией.

По итогам Второй мировой войны было решено, что фашизм не должен иметь поддержки в европейских странах. Однако сегодня Европа, по сути, молчаливо одобряет фашизм на Украине, приходит к выводу Нистад.

Да и сами западные страны в этом плане, мягко говоря, не без греха. В дело обработки европейских умов включился Facebook. Незадолго до президентских выборов во Франции администрация соцсети удалила 30 тысяч страниц – под предлогом борьбы с распространением фальшивых новостей через поддельные аккаунты. Как ни странно, эти меры коснулись по большей части страниц, которые были связаны с направленными против Эммануэля Макрона политическими течениями.

Уже после выборов были заблокированы или удалены еще несколько страниц активистов. Это коснулось француза Тьерри Борна, Хоакина Флореса из Fort Russ (одно из главных независимых альтернативных СМИ на английском языке о событиях в Донбассе и Сирии), работающего с тем же Fort Russ аналитика Эдуарда Попова.

Впечатляющие успехи в деле продвижения "демократии" демонстрирует Польша. За выступления против НАТО уже год сидит в тюрьме Матеуш Пискорский. Причем ему так и не предъявили обвинения, а изначальный срок временного заключения в 3 месяца продлевали уже пять раз. Доказательств шпионской деятельности Пискорского, естественно, так и не найдено, отмечает французское издание AgoraVox.

"Все это напоминает диктатуру, скажете вы? Невозможно! Ведь Польша входит в ЕС, а он – воплощение демократии… Позволим читателям самим оценить демократичность Европы, одно из государств-членов которой ведет себя подобным образом. Сегодня Польша, а завтра? Франция? Бельгия? Сегодня их черед, а завтра, быть может, наступит ваш", – заключают французы.

Автор: Игорь Силецкий23 мая 2017, 14:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети Донбасса просят о мире

567

Политика

Почему террористы переключились на Англию
Вашингтон объявил об отмене халявы для Порошенко
Киев испугался вводить визы с Россией
Украина готова "отморозить уши" назло Путину

Шоу-бизнес

Максим Фадеев возвращается на сцену
Партнера Навки застукали с Климовой
Глюк'оZу без нижнего белья упрекнули в пошлости
Жена Крутого ошеломила Канны прозрачным платьем

Проишествия

Людей на концерте певицы Арианы Гранде взорвал шахид-подросток
Серебренникова обыскивают из-за хищения миллионов
Знаменитая певица в ужасе от теракта на ее концерте в Британии
Полиция Татуина разогнала протесты слезоточивым газом (видео)

Lifestyle

Знаменитый актер позлорадствовал над несчастьем Серебренникова
Зачем Мерзликин и Ходченкова полезли в ледяную воду
Джеймса Кэмерона обвинили в краже "Титаника"
Звезда "Приключений Буратино" умерла в нищете
Шоу-бизнес

Сын изувечил себя после травли Джигурды

Актер рассказал о драме, которая разыгралась из-за лжи и клеветы со стороны журналистов
Шоу-бизнес

Агутин долго скрывал интересное положение Варум

Даже родители артистов были не в курсе грядущего прибавления в семействе
Шоу-бизнес

44-летняя Мария Бутырская родила третьего ребенка

В семье прославленной фигуристки прибавление
Шоу-бизнес

Елена Корикова изменила внешность

Звезда сериала "Бедная Настя" восхитила фанатов

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Трогательный танец Нагиева и Яковлевой
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой
71-летняя певица показала свои прелести на премии

Спорт

Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге
Избитый заместитель Емельяненко попал в больницу в Москве

Регионы

Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
Пенсионерка-геймер стала звездой Сети
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru