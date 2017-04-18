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Рекс Уэйн Тиллерсон

госсекретарь США
Рекс Уэйн Тиллерсон
  • Дата рождения: 23 марта 1952
  • Место рождения: Уичито-Фолс, штат Техас, США
  • Знак зодиака: Овен

Рекс Тиллерсон родился 23 марта 1952 года в городе Уичито-Фолс, штат Техас. Детство будущего бизнесмена и политика прошло в Оклахоме и Техасе, основных нефте- и газодобывающих штатах США. В 1975 году он окончил Техасский университет в Остине, где изучал инженерное дело.

Начинал карьеру в компании Exxon на промыслах, к середине 80-х возглавил службу развития бизнеса в газовом департаменте корпорации. В 2006 году был избран председателем совета директоров ExxonMobil.

В 90-е годы, представляя интересы Exxon в России, Тиллерсон сыграл важную роль в достижении соглашения по созданию международного консорциума для разработки нефтегазового месторождения "Сахалин-1". В 2011 году компания заключила соглашение с корпорацией "Роснефть" и получила доступ к нефтяным запасам в российском секторе Арктики в обмен на инвестиции российской компании в проекты Exxon. Этот контракт был заморожен после введения санкций в 2014 году.

В 2010-2012 годах Тиллерсон возглавлял организацию "Бойскауты Америки" и долго входил в ее совет попечителей. Награжден российским орденом Дружбы за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества между двумя странами.

13 декабря 2016 года Рекс Тиллерсон был выдвинут избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря. 2 февраля 2017 утвержден в этой должности.

США позарились на российские земли

США позарились на российские земли
Вопрос принадлежности Крыма не перестает беспокоить США. Вашингтон намерен вернуться к его обсуждению, заявил Рекс Тиллерсон. Пока же, по словам главы американского госдепа, в приоритете ситуация в Донбассе. Несмотря на решение России закрыть тему Крыма, США намерены вернуться к его обсуждению.

США исподтишка нанесли удар России

США исподтишка нанесли удар России
Госдепартамент США пытается замять скандал с обысками на территории российской дипмиссии. Чиновники за закрытыми дверями делают министру иностранных дел России Сергею Лаврову унизительные предложения. Американские власти отказываются открыто обсуждать скандал, вызванный незаконным проникновением на территорию российского консульства в Сан-Франциско.

США решились на новый подлый удар

США решились на новый подлый удар
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал требование Кремля сократить число американских дипломатов в России. По его словам, Соединенные Штаты ответят на это решение к 1 сентября 2017 года. Глава Госдепа уведомил об этом лично руководителя Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, передает Associated Press.

Чем грозит России отставка Тиллерсона

Чем грозит России отставка Тиллерсона
Увольнение Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря развалит команду Дональда Трампа. В то же время на отношения Вашингтона и Москвы отставка главы Госдепартамента мало повлияет, считают аналитики. Уход Тиллерсона станет серьезным ударом по американской администрации.

Трамп начал терять ближайших соратников

Трамп начал терять ближайших соратников
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон намерен подать в отставку. Причиной стали разногласия с президентом страны Дональдом Трампом. По данным американских СМИ, Рекс Тиллерсон разочарован работой в должности главы внешнеполитического ведомства.

Тиллерсон успокоил нервного Порошенко

Тиллерсон успокоил нервного Порошенко
Сразу же после встречи в Гамбурге президентов России и США госсекретарь Рекс Тиллерсон поспешил в Киев. Там он отчитал Петра Порошенко за отсутствие прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе. Но западные СМИ увидели скрытый смысл в молниеносной поездке Тиллерсона на Украину. В Киеве с тревогой следили за переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.

Тиллерсон устроил истерику в Белом доме

Тиллерсон устроил истерику в Белом доме
Обычно сдержанный госсекретарь США Рекс Тиллерсон устроил скандал в Белом доме. Поводом послужило самоуправство кадровика Джонни де Стефано, который одну за другой отклонял кандидатуры на пост заместителя Госдепартамента. Ни одна из предложенных Рексом Тиллерсоном кандидатур на пост своего заместителя не устроила руководителя кадрового управления Белого дома Джонни де Стефано.

Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"

Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"
Администрация президента США Дональда Трампа вновь решила заняться решением украинского конфликта. Однако главу государства Петра Порошенко ничего хорошего не ждет: Вашингтон планирует возобновить переговоры с Кремлем. За реализацию идеи якобы отвечает госсекретарь Рекс Тиллерсон, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Тиллерсон пожаловался на поездку в Москву

Тиллерсон пожаловался на поездку в Москву
Важные проблемы двусторонних отношений на переговорах в Москве не затрагивались. Госсекретарь США рассказал о своем визите в Россию спустя две недели после его завершения. Москва и Вашингтон не занимались решением крупных проблем в своих двусторонних отношениях во время недавнего визита госсекретаря США в Россию.

Путину привезли секретный план Трампа

Путину привезли секретный план Трампа
Стали известны детали предложений, с которыми приезжал в Москву госсекретарь США. По данным американских СМИ, Тиллерсон привез Путину некий "предварительный план Трампа" по ситуации в Сирии. Утечку информации в СМИ организовали "неназванные чиновники американской администрации".

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