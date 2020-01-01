Рекс Уэйн Тиллерсон госсекретарь США

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:56
Второй тоннель между БКЛ и депо "Замоскворецкое" бурят на глубине до 22 метров
19:56
Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу
19:50
Стас Пьеха рассказал о гнусном обмане знаменитой бабушки
19:38
А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Рекс Уэйн Тиллерсон

Рекс Уэйн Тиллерсон госсекретарь США

  • Дата рождения: 23 марта 1952
  • Место рождения: Уичито-Фолс, штат Техас, США
  • Знак зодиака: Овен

Рекс Тиллерсон родился 23 марта 1952 года в городе Уичито-Фолс, штат Техас. Детство будущего бизнесмена и политика прошло в Оклахоме и Техасе, основных нефте- и газодобывающих штатах США. В 1975 году он окончил Техасский университет в Остине, где изучал инженерное дело.

Начинал карьеру в компании Exxon на промыслах, к середине 80-х возглавил службу развития бизнеса в газовом департаменте корпорации. В 2006 году был избран председателем совета директоров ExxonMobil.

В 90-е годы, представляя интересы Exxon в России, Тиллерсон сыграл важную роль в достижении соглашения по созданию международного консорциума для разработки нефтегазового месторождения "Сахалин-1". В 2011 году компания заключила соглашение с корпорацией "Роснефть" и получила доступ к нефтяным запасам в российском секторе Арктики в обмен на инвестиции российской компании в проекты Exxon. Этот контракт был заморожен после введения санкций в 2014 году.

В 2010-2012 годах Тиллерсон возглавлял организацию "Бойскауты Америки" и долго входил в ее совет попечителей. Награжден российским орденом Дружбы за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества между двумя странами.

13 декабря 2016 года Рекс Тиллерсон был выдвинут избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря. 2 февраля 2017 утвержден в этой должности.

поделиться

США позарились на российские земли

Вопрос принадлежности Крыма не перестает беспокоить США

США исподтишка нанесли удар России

Дипломаты делают унизительные предложения за закрытыми дверями

США решились на новый подлый удар

Американский госсекретарь сообщил о новых мерах против России

Чем грозит России отставка Тиллерсона

Уход главы Госдепа развалит команду Трампа

Трамп начал терять ближайших соратников

Глава Госдепартамента США хочет подать в отставку

Тиллерсон успокоил нервного Порошенко

Госсекретарь США прилетел на Украину

Тиллерсон устроил истерику в Белом доме

Поводом послужило самоуправство кадровика

Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"

Американский лидер хочет возобновить переговоры с Кремлем

Тиллерсон пожаловался на поездку в Москву

Госсекретарь США "ничего не решил" на переговорах в России

Путину привезли секретный план Трампа

Стали известны детали предложений, с которыми приезжал в Москву госсекретарь США

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+