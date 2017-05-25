Трамп назвал Россию угрозой для НАТО

На саммите стран-членов НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп включил Россию в число угроз для Североатлантического альянса. "НАТО будущего должно уделять огромное внимание терроризму, иммиграции, а также угрозам со стороны России и на восточных и южных рубежах НАТО", – цитирует "Газета.ru" американского лидера. Он добавил, что все перечисленное является большими проблемами в сфере безопасности.