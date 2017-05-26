Слова Трампа объяснили жаждой наживы

Помощник президента России Юрий Ушков рассказал, как можно объяснить слова американского лидера Дональда Трампа на саммите стран НАТО о том, что Россия несет угрозу для Североатлантического альянса. "Упоминание России можно рассматривать, в том числе, и в плане подталкивания союзников к тому, чтоб они выполняли свои обязательства по внесению соответствующих сумм в натовский бюджет", – цитирует его Lenta.ru. "А что касается политической ситуации вокруг так называемого russiagate в Вашингтоне, то наш президент очень хорошее слово подобрал, когда охарактеризовал это на прошлой неделе", – добавил Юрий Ушаков. Напомним, 17 мая Владимир Путин назвал попытки обвинить Дональда Трампа в связях с Москвой "развивающейся политической шизофренией".