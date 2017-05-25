У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона

Первая встреча президента Франции Эммануэля Макрона и лидера США Дональда Трампа состоялась на полях саммита стран-членов НАТО в Брюсселе. Внимание всего мира было приковано к рукопожатию политиков.

Эммануэль Макрон оказался достойным соперником в силе рукопожатия, передает Reuters. Символическое приветствие президентов затянулось более чем на пять секунд, при этом ни один из "соперников" не хотел первым отпускать руку.

По информации Reuters, костяшки у лидеров двух стран побледнели, а их челюсти якобы сжались от напряжения. На этот раз первым руку отпустил президент США Дональд Трамп. Примечательно, что даже после того как бывший бизнесмен выпрямил ладонь, его европейский коллега продолжил рукопожатие.

Отметим, что в последнее время Дональд Трамп довольно часто проигрывает в подобном "состязании". Например, 24 мая 2017 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон оказал американскому лидеру настолько сильное сопротивление в рукопожатии, что экс-предпринимателю пришлось самому приблизиться к собеседнику, чтобы сфотографироваться с ним.

Еще один курьезный случай произошел 22 мая 2017 года, когда глава Соединенных Штатов сбежал от второго рукопожатия с главой Израиля Биньямином Нетаньяху. Он отказался повторить этот жест на камеры и удалился, и его расстроенному коллеге пришлось ждать возвращения Дональда Трампа.

Напомним, психологи считают, что "цепкая" манера рукопожатия американского президента свидетельствует о его величии и силе. Тем временем в социальных сетях появилась видеоинструкция, как противостоять жесту Дональда Трампа.