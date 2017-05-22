Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Трамп сбежал от рукопожатия с Нетаньяху

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Фото: Ilia Yefimovich/Gettyimages.ru
Президент США Дональд Трамп сбежал от рукопожатия с главой Израиля Биньямином Нетаньяху. После пресс-конференции он отказался пожать своему коллеге руку.
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После того, как Трамп и Нетаньяху обменялись краткими рукопожатиями, президент США отказался повторить этот жест на телекамеры. Расстроенный глава Израиля на протяжении нескольких секунд ждал возвращения американского лидера (смотреть с 2:59). Примечательно, что выражение лица Дональда Трампа говорило о его нежелании фотографироваться с Биньямином Нетаньяху.

Автор: Константин Улюкаев22 мая 2017, 21:46

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