Трамп сбежал от рукопожатия с Нетаньяху
После того, как Трамп и Нетаньяху обменялись краткими рукопожатиями, президент США отказался повторить этот жест на телекамеры. Расстроенный глава Израиля на протяжении нескольких секунд ждал возвращения американского лидера (смотреть с 2:59). Примечательно, что выражение лица Дональда Трампа говорило о его нежелании фотографироваться с Биньямином Нетаньяху.
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