Президент Таджикистана поставил на место Трампа

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон вышел явным победителем из негласного состязания по рукопожатиям с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в шутливом тоне пишет британское издание Mashable.

На саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Рахмон крайне энергично отреагировал на рукопожатие Трампа. Таджикский лидер буквально дернул руку американского лидера к себе, сообщает издание.

В результате инцидента возник неловкий момент. Он длился всего лишь семь секунд, напоминая известную игру в перетягивание канатов. Многие пользователи Сети резонно заметили, что президенты, вероятно, соревновались таким образом в силе рукопожатия.





Стоит отметить, что глава Белого дома известен своим особым стилем пожимать руку, который характеризуется как "дергай и тащи". Такое стиль рукопожатия, по мнению психологов, может являться "демонстрацией силы".

Напомним, ранее обладатель черного пояса по джиу-джитсу показал специальный прием "Гусиная шея" против крепкого рукопожатия Трампа. Видео со спортсменом было опубликовано на YouTube-канале Relson Gracie Jiu-Jitsu Academy.

Судя по кадрам, суть приема в том, чтобы вовремя особенным образом согнуть руку человека, если его рукопожатие оказалось чрезмерным. Однако боец предупреждает, что вовсе не призывает применять такие действия к американскому президенту.



