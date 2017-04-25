Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз

Канцлер ФРГ Ангела Меркель лишь с 11-го раза смогла объяснить президенту США Дональду Трампу нюансы заключения торгового соглашения между двумя странами. Об этом сообщает влиятельная британская газета The Independent.

Издание отмечает, что Трамп в беседе с Меркель 10 раз переспрашивал ее, могут ли Соединенные Штаты пойти на торговую сделку с Германией. Руководитель ФРГ в свою очередь снова и снова отвечала главе Белого дома, что Вашингтон может подписать соглашение только с Европейским союзом.

Лишь с 11-го раза Трамп наконец-то понял, что ему пыталась втолковать Меркель. После этого он принял решение заключить договор с ЕС, сообщает Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника германского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Ангела Меркель встречалась с Дональдом Трампом 17 марта. Во время протокольной съемки в Овальном кабинете произошел досадный инцидент. Глава Белого дома отказался пожать канцлеру Германии руку. От неловкости Меркель даже слегка покраснела.





Социальные сети тут же отреагировали на происшествие, связав поведение Трампа с отсутствием понятий о приличии и должного воспитания. "Это было ужасно. Он как ребенок, который еще не научился манерам", – написал один из пользователей.

Позже президент США разместил на своей странице в Facebook фотографию рукопожатия с коллегой. "Для меня честь приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для мира", – подписал снимок американский лидер.

Позже Трамп заявил, что у него невероятная "химия" в отношениях с Меркель. Однако несмотря на это, политики не могут прийти к единому мнению в некоторых вопросах. "Мы с Ангелой Меркель расходимся во взглядах относительно внесения средств в НАТО и вопросу иммиграции. Но у нас была невероятная химия", – заявил глава Белого дома в интервью агентству Associated Press.

