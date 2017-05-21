Трампа назвали полезным для Москвы идиотом

Бывший директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) генерал Майкл Хэйден выступил с крайне нелицеприятной характеристикой для 45-го американского президента Дональда Трампа. Текущего хозяина Белого дома он назвал полезным для Москвы идиотом.

Правилом хорошего тона, уверены некоторые политологи, в международных отношениях считается не выступать с жесткой внутренней критикой, используя для этого внешние площадки. Например, ряд экспертов уверен, что выступи Дональд Трамп или кто-то из членов его команды против своих политических оппонентов со страниц российских СМИ, скандала было бы не избежать.

Однако к критике самого Трампа, тем более при помощи европейских изданий, это, по всей видимости, не относится. Например, бывший директор АНБ генерал Майкл Хэйден не стал стесняться в выражениях, описывая главу Белого дома в интервью немецкой газете Bild.

По его мнению, Дональд Трамп играет для Москвы роль "полезного идиота", передает ТАСС. "Это понятие возникло во время холодной войны и описывает наивного человека, которого Кремль держит под контролем и может использовать таким образом, чтобы он делал определенные вещи для России", – уверяет Майкл Хэйден.

Генерал признался, что подобное определение он начал применять к Дональду Трампу еще за несколько дней до выборов. "Сегодня, спустя шесть месяцев, нужно констатировать, что понятие "полезный идиот" – это довольно подходящее описание", – подчеркнул бывший глава АНБ.

Он напомнил, что всего за 120 дней работы администрации Трампа уволила советника по национальной безопасности, генерального прокурора и директора ФБР. "В связи с этими отставками, произошедшими за очень короткий промежуток времени, чувствуешь себя, как в Никарагуа", – пожаловался Майкл Хэйден.