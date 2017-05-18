Американская элита подготовила срочную замену Трампу

В обществе американских консерваторов бродит идея, что Трампу следует объявить импичмент. По американским законам, в случае отставки президента его кресло займет более кроткий вице-президент Майк Пенс.

Непредсказуемый Дональд Трамп пугает американских консерваторов. Чтобы навсегда избавиться от возможных неприятных неожиданностей, они готовы инициировать импичмент действующему президенту США. Если их идея найдет поддержку, Овальный кабинет, согласно действующему американскому законодательству, займет более кроткий и послушный Майк Пенс, занимающий сейчас пост вице-президента.

Республиканцы устали защищать Трампа от нападок недругов, пишет Politico. Особенно однопартийцев президента подкосили последние связанные с Трампом события: отставка им главы ФБР и якобы его сотрудничество со спецслужбами России. Сам Трамп считает, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним.

Если дело дойдет до импичмента, Пенсу придется принять страну в состоянии конституционного кризиса. Кроткий вице-президент может оказаться просто не готовым к такому повороту событий, несмотря на связанные с ним надежды консерваторов и части республиканцев.

"Пенс в запасе – одна из немногих вещей, которые успокаивают нервы республиканцам, Пенс более кроток, он никогда не говорит ничего обидного, не пишет в Twitter, ходит в церковь каждое воскресенье", – считает историк Университета Райса Дуглас Бринкли.

Однако вряд ли следует рассматривать Пенса как"источник стабильности в Белом доме, где стало слишком неспокойно" – заключает Politico. По мнению многочисленных сторонников Трампа, Америке сейчас необходим именно такой президент.