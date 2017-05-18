Американская элита подготовила срочную замену Трампу

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Четверг 18 мая
Лента новостей
19:18
Машина въехала в толпу в центре Нью-Йорка (фото)
19:13
Москву наградили престижной премией
18:45
В России появится новый обязательный ЕГЭ
18:39
В Кургане живодер жестоко убил собаку на глазах у детей
18:19
Обложка журнала Time вызвала скандал в США
18:18
"ЕР" выступает за запрет использования символов Победы в рекламе
18:17
Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
18:14
Помор пытался убить соседа за спиленное дерево
17:53
Польша просит Еврокомиссию незаметно подложить "Газпрому" свинью
17:50
Полиция расследует похищение десяти миллионов из школы в Москве
17:43
В Чечне погибли два сапера
17:41
Москвичам пообещали новое похолодание
17:18
Калининградская область станет пилотным регионом по раздельному сбору мусора
16:59
У британского королевского гвардейца сдали нервы (видео)
16:54
Как соискателям из регионов найти хорошую работу
16:52
Кейт Миддлтон стремительно стареет
16:39
Блогер рассказал о "шоковых историях" Багдасарян
16:28
Мощный взрыв в доме в Волгограде попал на видео
16:22
Светикова удивила словами о внебрачной дочери Киркорова
16:12
Маликов увел возлюбленную у звезды интернета
16:12
Экс-любовник о романе Сотниковой и сына Валерии
16:11
Черно-белая версия "Логана" выходит в прокат (видео)
16:07
Как гуманитарные НКО экспортируют "демократию"
15:56
Олланд умер от рака на Лазурном Берегу
15:29
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки и технологий
15:28
Максакова пролила свет на темное прошлое Вороненкова
15:23
В турецком отеле погиб турист из России
15:10
Судзиловская и Кержакова блистали на показе
15:07
Почему у Андрея Малахова нет детей
15:00
Пятиэтажки расселят при согласии 2/3 собственников квартир
14:59
Внедорожник на скорости протаранил мужчину (видео)
14:51
Путин сделал прапорщику именной подарок
14:48
Самые сексуальные участницы Comedy club
14:47
В Сеть утекли фото нового iPhone 8
14:28
Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
14:26
В Мытищах построят метро
14:26
Россияне сметают с полок Nokia 3310
14:20
Женщина посмеялась над перепутавшей огурцы с грибами дочерью (видео)
14:14
Пляжный отдых признали смертельно опасным
14:14
В центре Москвы похитили ребенка
14:07
Русская любовница миллиардера покорила Канны
14:07
Актер Алексей Чадов сменил имя
14:05
В отношении МНПЗ возбудили дело
13:48
Леву из "Би-2" с позором гонят из России
13:38
Ученые обвинили в детском ожирении бабушек
13:37
Выдра атаковала мужчину за съемку (видео)
13:29
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
13:26
Как Александр Бречалов меняет Удмуртию
13:20
Бабкина прилюдно расплакалась из-за трагедии
13:16
Брежневу уничтожили за ее перемены во внешности
13:14
Известный музыкант устроил гонки по встречке в Москве
13:12
Тайное оружие в борьбе за мужчину мечты
13:08
В офис группы компаний "ПИК" пришли с обыском
12:49
Хирурги подрались во время операции (видео)
12:46
Мать Даны Борисовой назвали хорошей актрисой
12:46
Состояние Алены Водонаевой ухудшилось
12:46
Писательница Алексиевич отреагировала на сообщения о своей смерти
12:32
Как защититься от клещей
12:21
В центре Москвы произошло смертельное ДТП
12:20
Как постарели поп-кумиры 80-х
12:18
Синоптики объявили о переломном моменте в Москве
12:11
В России разработали топливо из отрубей
12:09
Варум и Агутин не могут быть вместе
12:06
Любовница Захарченко спустила миллионы на юбилей (видео)
12:03
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
11:23
Обман друзей расстроил Арзамасову
11:20
Ученые раскрыли секрет долголетия
11:20
Муж не выдержал переживаний Кати Вилковой
11:18
Солист известной группы скончался в Детройте
11:17
Усманов заставит Навального ответить за слова
11:11
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
11:07
Лазарев со странным выражением лица пощупал грудь фанатки
11:07
Роман Костомаров об отъезде семьи за границу
11:05
Солист "Би-2" отделается штрафом за пакет марихуаны
10:51
Самые странные имена детей в Москве
10:47
Минюст назвал причины для изъятия единственного жилья
10:44
Любовница оправдалась за действия женатого Носика
10:38
Дроботенко серьезно обидел Петросяна
10:33
США готовят новые санкции против России из-за Асада
10:22
В Москве ученый покончил с собой на рабочем месте
10:21
Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
10:14
Во Владивосток прибыл первый теплоход из КНДР
10:08
За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
09:46
Король Нидерландов тайно шабашит пилотом
09:45
Пассажиры сообщили о коллапсе в московской подземке
09:39
Названа причина трети всех смертей в мире
09:33
Первый за 16 лет триумф "Спартака"
09:12
Скандалист Трамп разорил богатейших людей в мире
09:12
В России одобрили продажу алкоголя через интернет
09:02
Попытка протащить Милявскую на Украину закончилась плачевно
08:55
На юго-западе Москвы эвакуировали детский сад
08:44
Дочь Навки обругали после эфира
08:38
Россиян ждет эвтаназия-тур по Швейцарии
08:34
Умер известный художник Александр Тихомиров
08:30
Морпехи США опозорились у границ России
08:23
В Москве заволокло дымом две станции метро
07:58
Под Москвой случилось массовое ДТП
21:59
Фанаты сорвали награждение "Спартака"
21:56
52-летняя Белуччи зацеловала актера на сцене
21:54
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелеву запретили покидать Россию
Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)
Самые бесполезные лекарства
Боня и Исинбаева очаровали Канны
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Удалил из соцсетей: как Порошенко издевается над Украиной
Политика

Американская элита подготовила срочную замену Трампу

Дональд Трамп. Фото: Isaac Brekken /Gettyimages.ru
В обществе американских консерваторов бродит идея, что Трампу следует объявить импичмент. По американским законам, в случае отставки президента его кресло займет более кроткий вице-президент Майк Пенс.
прочитано 578 раз

Непредсказуемый Дональд Трамп пугает американских консерваторов. Чтобы навсегда избавиться от возможных неприятных неожиданностей, они готовы инициировать импичмент действующему президенту США. Если их идея найдет поддержку, Овальный кабинет, согласно действующему американскому законодательству, займет более кроткий и послушный Майк Пенс, занимающий сейчас пост вице-президента.

ПО ТЕМЕ

Скандалист Трамп разорил богатейших людей в мире

Путин поразился тупости критиков Трампа

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Республиканцы устали защищать Трампа от нападок недругов, пишет Politico. Особенно однопартийцев президента подкосили последние связанные с Трампом события: отставка им главы ФБР и якобы его сотрудничество со спецслужбами России. Сам Трамп считает, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним.

Если дело дойдет до импичмента, Пенсу придется принять страну в состоянии конституционного кризиса. Кроткий вице-президент может оказаться просто не готовым к такому повороту событий, несмотря на связанные с ним надежды консерваторов и части республиканцев.

"Пенс в запасе – одна из немногих вещей, которые успокаивают нервы республиканцам, Пенс более кроток, он никогда не говорит ничего обидного, не пишет в Twitter, ходит в церковь каждое воскресенье", – считает историк Университета Райса Дуглас Бринкли.

Однако вряд ли следует рассматривать Пенса как"источник стабильности в Белом доме, где стало слишком неспокойно" – заключает Politico. По мнению многочисленных сторонников Трампа, Америке сейчас необходим именно такой президент.

Автор: Алексей Минин18 мая 2017, 17:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Трампа

567

Политика

Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов

Шоу-бизнес

Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
Сожитель разоблачил и пристыдил Бузову
Садальский довел до слез сообщением о смерти матери
Кейт Миддлтон стремительно стареет

Проишествия

Солист известной группы скончался в Детройте
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
Подаренная GoPro спасла журналиста от пули снайпера "ИГ"
Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка

Lifestyle

Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
Шоу-бизнес

Экс-любовник о романе Сотниковой и сына Валерии

Телеведущий прокомментировал отношения фигуристки и наследника певицы
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон стремительно стареет

Якобы герцогиня плохо выглядит из-за холодности мужа
Шоу-бизнес

Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде

Как рождение третьего ребенка отразилось на дочерях певицы
Общество

Обложка журнала Time вызвала скандал в США

На изображение обратил внимание сотрудник NBC News

Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем
Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
Кто будет управлять Францией вместо Макрона

Фоторепортажи

Судзиловская и Кержакова блистали на показе
Самые сексуальные участницы Comedy club
Как постарели поп-кумиры 80-х
Первый за 16 лет триумф "Спартака"

Спорт

Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России
Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)

Регионы

За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
В Подмосковье молдаванку поймали за истязание детей гречкой
Пес "возил" пьяного сибиряка по городу
Супруги заставили парня заняться сексом с их дочерью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru