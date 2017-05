Обложка журнала Time вызвала скандал в США

Новый выпуск американского журнала Time должен выйти в свет 29 мая 2017 года. Его обложку опубликовал в социальной сети Twitter старший редактор NBC News Брадд Джеффи. "Белый дом/Кремль", – прокомментировал изображение журналист.

Реакция пользователей Сети на сообщение редактора NBC News оказалась неоднозначной. Многие назвали карикатуру "безжалостной", потому что она слишком прямо указывает на якобы существующую связь между российским и американским правительством. "Ах, как бы мне хотелось, чтобы медиа не сошли с ума", – пошутил Boatsinker‏.

В то же время, многие одобрили карикатуру, на которой изображено слияние Белого дома и Собора. "Я не фанат Time, но мне нравится эта обложка. Как по мне, в ней нет ничего безжалостного. Безжалостно было выбирать Трампа президентом", – отметил Wise Old Owl. "Мне нравится и креатив, и послание", – добавила Paula Chernoff.

Нашлись и те, кто не смог проигнорировать фактическую ошибку в сообщении Брадда Джеффи. "Сомневаюсь, что мне следует это говорить, но это не Кремль", – написал Джошуа Шапиро. "Вообще-то Белый дом/Собор Василий Блаженного", – дополнил его PoliticsJunkie22.

New cover of @TIME magazine: the White House/Kremlin pic.twitter.com/OTR17V54mW