Президент США Дональд Трамп намерен обвинить экс-главу государства Барака Обаму в неумении обращаться с секретными сведениями. Причиной мести стала передача важных данных СМИ.

Команда Дональда Трампа собирается расследовать обстоятельства обработки секретных данных в США при Бараке Обаме. Специалисты изучат программу Министерства национальной безопасности (МНБ), отвечающую за обмен сведениями о хакерских атаках и координирующую борьбу с киберугрозами.

Американский президент заподозрил предшественника в том, что в рамках этой программы он предоставлял секретную информацию России и другим странам, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в администрации главы государства. Ожидается, что текст обвинения будет опубликован в СМИ.

В пресс-службе Трампа отметили, что ничего не знают о подобных планах. В МНБ эти предположения назвали бессмысленными.

@SPB_citizen Барак Обама во вторник объявил, что готов поработать «временным президентом», пока Трамп будет проходить психиатрическую экспертизу������ — XSmart (@XSmart001) 17 мая 2017 г.

В администрации президента США уверены: команда Обамы причастна к публикации в The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы выдал секретные данные о боевиках главе российского МИДа Сергею Лаврову и послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку.

По словам Трампа, глава государства имеет право делиться информацией. Предоставленные Москве сведения способствуют борьбе с терроризмом, подчеркнул он.